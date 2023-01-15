عبدالكريم العبدالله



أعلن د.أحمد الحاج رئيس قسم الأطفال بمستشفى الفروانية عن بدء العمل ببرنامج ECMO بالعنايات المركزة للأطفال في الكويت من خلال انجاز طبي تمثل بإجراء أول عملية ECMO لطفلين تحت عمر السنة في العناية المركزة للأطفال، الاول عمره 5 شهور والثاني عمره 9 شهور، بالإضافة الى حالة ثالثة لطفلة في العاشرة من العمر، وذلك بالتعاون بين قسم العناية المركزة للكبار برئاسة د.محمد شمساه ووحدة العناية المركزة للأطفال د.سعد العتيبي ود.وليد حسن والطاقم الفني والتمريضي.



وتضمنت العملية إجراء الأكسجة الغشائية بالتنظير الخارجي (ECMO)، حيث يضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي صناعي، والذي يعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم.



ويستخدم جهاز الايكمو في حالات فشل الرئتين والقلب، حيث يتيح هذا الإجراء «تجاوز» الدم للقلب والرئتين، مما يسمح لهذه الأعضاء بالراحة والشفاء.



وتم تعافي الحالة الاولى وفصلها عن جهاز الايكمو بنجاح ولله الحمد وهي تتماثل للشفاء، كما يستمر العمل على علاج الحالات الأخرى في العناية المركزة.