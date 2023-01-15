

بحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد وعدد كبير من الشخصيات وعضوات جمعية السدو، نظمت رئيسة اول فريق نسائي كويتي لثقافة الإبل نوال بنت الكويت المهرجان الأول تحت شعار «مرواح» في بر الصبية.



تخلل الحفل قصيدة شعرية عن الابل وعزف الربابة بعدها ثم عرض قافلة الركايب وفقرة عن الصقور بجميع اشكالها، بالإضافة الى التعرف على فن حياكة السدو وخيمة المشب مع فرقة العرضة وعرض السيارات القديمة. وقالت نوال بنت الكويت ان المهرجان يهدف الى توصيل المعلومات الثقافية عن الابل بطريقة سهلة وميسرة للهاوين ومنها تشكيل فريق «قوافل» مع تدريب المهتمين بالابل من الشباب والنساء.



وأضافت انها تطمح الى تشكيل اول فريق نسائي لركوب الابل مع التدريب الكامل على السير لمسافات طويلة بالإضافة الى تزويدهن بالمعلومات الكاملة عن تاريخ الكويت وكيفية الاستعانة بالابل في التجارة وقوافل الحج. وأعربت عن امنيتها في تشكيل فريق نسائي خاص للقوافل لقطع المسافات الطويلة من الكويت الى السعودية.