ضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وفي إطار مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة المالية ومواكبة توجهات بنك الكويت المركزي، باشر بنك الخليج حث وتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، مطلقا على 2023 عام التوفير.



ويأتي ذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به بنك الخليج للعام الثالث على التوالي في دعم حملة لنكن على دراية التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



ويعتزم البنك التركيز خلال العام الحالي على إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات النوعية، التي تصب في هذا الاتجاه، فضلا عن التعريف بالعديد من القنوات والمنتجات، التي يوفرها البنك لمساعدة العملاء على تبني هذا التوجه. وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: التوفير خيار وقرار وهو السبيل للتغلب على أهوائنا وتحقيق أحلامنا، فليس من المهم كيف نبدأ؟ وبكم نبدأ؟ المهم أن نبدأ بالتوفير، من أجل كل ما ينتظرنا من فرص وما قد يستجد من طموحات.



وأضافت: كل الأشياء تبدأ صغيرة وتكبر بالمثابرة، والصبر، والأمل، والعزيمة، ولكن حين يأتي موعد قطف الثمار نشعر بأن الجهد لم يذهب سدى، فالتوفير سعادة، واطمئنان وراحة بال، به يمكننا الاستعداد لما يحمله لنا المستقبل من تحديات، لا ندرك صعوبتها حتى نخوض غمارها.



وتابعت: يمكننا معا في عام التوفير 2023 أن نزرع الأمل بالقوة والمثابرة كي ندرك تلك القوة التي نختزنها، للمضي قدما وتحقيق الأحلام، فرحلة المليون تبدأ بدينار واحد.



وذكرت أن البنك أطلق رزنامة 2023 تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير 2023»، تم تبوبها بحيث يحمل كل شهر من شهور السنة، قيمة معينة تتعلق بالتوفير مثل «المثابرة» و«الاستقلالية» و«الأمل» و«قرار» و«اختيار» وغيرها.



وأشارت العيسى إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه خدمات ومنتجات مختلفة تساعدهم على التوفير وتحقيق عوائد كبيرة، سواء من خلال الفوز بالسحوبات السنوية العديدة أو جني العوائد.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.