كشفت بورصة الكويت عن المراجعة السنوية لتقسيم سوق الأوراق المالية لعام 2023، وفقا لأحكام قواعد البورصة، إذ تمت زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة، بترقية 7 شركات جديدة من السوق الرئيسي بعد استيفائها متطلبات الترقية، لتصبح بذلك القيمة السوقية لشركات «الأول» نحو 38.4 مليار دينار. وذكرت «البورصة» أن شركة أعيان للإجارة والاستثمار، أصبحت من بين الشركات التي تمت ترقيتها إلى السوق الأول، والذي يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، اعتبارا من الأحد 12 فبراير المقبل، وذلك لانطباق معايير «الأول» عليها. ونجحت شركة أعيان للإجارة والاستثمار في الترقية والتأهل من «الرئيسي» والانضمام إلى «السوق الأول» أو كما يعرف بسوق النخبة الذي يعد أفضل الأسواق التي أنشأتها بورصة الكويت، في خطوة توجت من خلالها جهودها الحثيثة، والدور الريادي للشركة في عالم الخدمات المالية والاستثمار، وتضعها بمصاف الكيانات الاقتصادية ذات السيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.



كما يعكس تأهل «أعيان» للسوق الأول قوة مركزها المالي، ومواكبتها للمعايير الفنية في البورصة وثقة المستثمرين بعد ان نجحت أعيان في تسوية ما يقارب 98% من ديونها والاستمرار في الربحية وكذلك زيادة حجم المحفظة الاستثمارية والنجاح في الحصول على تسهيلات بنكية من أحد اكبر البنوك الكويتية وإستقطاب الكفاءات الشبابية ذوي الخبرات المتعلقة بالنشاط.



يشار إلى أن أحد أهم شروط الترقية هو بلوغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في بورصة الكويت، وهو ما نجحت الشركة في توفيره من خلال عملها الريادي المستمر القائم على جذب المستثمرين.



كما تتضمن الشروط أيضا، ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف التداول على أسهمها، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.



وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي في «أعيان للإجارة والاستثمار» عبدالله محمد الشطي، عن اعتزازه بترقية الشركة للسوق الأول في مصاف الشركات الأخرى المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الشركة تقطف ثمار سنوات من العمل والاجتهاد وتطبيق أنجح الاستراتيجيات وتخطي العقبات المختلفة خلال تلك الفترة.



وأشاد الشطي بالدور المهم لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والموظفين في تحقيق هذه النجاحات المتتالية، وشكر المساهمين على منحهم ثقتهم الغالية، متطلعا وبطموح لا حدود له إلى صنع قيمة تنافسية مضافة في اقتصاد الكويت من خلال تقديم المنتجات الاقتصادية المتنوعة في قطاعات التأجير والاستثمار العقاري والاستثمار المباشر في الشركات بما يعود بالفائدة على الجميع.