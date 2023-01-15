بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، شاركت مجموعة الملا، مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة الاختصاصات التي تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها، في المعرض الوظيفي «وظيفتي» لتقديم مجموعة متنوعة من فرص العمل للكوادر الكويتية الشابة عبر مختلف قطاعات أعمالها.



وقد تضمن المعرض الوظيفي مشاركة عدد من قطاعات المجموعة التي شملت: قطاع السيارات وقطاع الخدمات المالية وقطاع الاستئجار والتأجير وقطاع التجارة والصناعة وقطاع الهندسة.



ويسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز التزام مجموعة الملا المتواصل واستراتيجيتها المتبعة في المسؤولية المجتمعية لاستقطاب وتطوير وتوظيف المواهب الوطنية الطموحة.



وتلتزم مجموعة الملا بدعم القدرات والمواهب الشابة الكويتية ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم وبناء مستقبل مشرق لهم وللكويت.