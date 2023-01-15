

أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن «مركز الجمان» نشر تفاصيل ملكيات معلنة لعدد من المؤسسات العامة، حيث قام «الشال» بمتابعة تطور أداء الملكيات في أهم 4 محافظ للمؤسسات العامة في حدود المعلن عن ملكياتها، ومكاسب وارتفاعات القيمة تحكمهما حركة الأسعار والتغير في نسبة الملكية.



وذكر التقرير أن أكبر قيمة للملكيات المعلنة كانت لـ «الهيئة العامة للاستثمار» التي ينحصر عدد ملكياتها المعلنة في 9 شركات مدرجة ما بين نهاية عام 2021 ونهاية عام 2022، حيث ارتفعت نسب الملكية في شركتين وانخفضت في 3 شركات، بينما ثبتت في 4 شركات أخرى.



وأضاف أن قيمة ملكياتها في تلك الشركات ارتفعت من نحو 2.68 مليار دينار إلى نحو 2.7 مليار دينار مع نهاية 2022، أي حققت ارتفاعا في قيمة استثماراتها بنسبة 0.7% وبحدود 18.4 مليون دينار، أي أقل من نسبة الارتفاع لمؤشر البورصة العام (3.5%).



وساهم سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأعلى ارتفاع وبنحو 164.6 مليون دينار من المكاسب في تلك القيمة، وساهمت «stc» بثاني أعلى ارتفاع وبنحو 9.5 ملايين دينار من تلك القيمة، وساهمت «شركة اسمنت الكويت» بثالث أعلى ارتفاع بنحو 1.5 مليون دينار، بينما انخفضت قيمة مساهمة «الشركة الكويتية للاستثمار» بنحو 66 مليون دينار.



ولم تكن مساهمة «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» في قيمة استثماراتها في بورصة الكويت بعيدة عن حجم مساهمة «الهيئة العامة للاستثمار» ولكن انتشارها أوسع، وشمل 31 شركة مقارنة بنحو 32 شركة في نهاية 2021، وارتفعت نسب الملكية في 10 شركات وانخفضت في 9 شركات، وثبتت في 12 شركة.



وكانت قيمة استثمارات المؤسسة بنهاية 2021 بحدود 2.36 مليار دينار، وحققت ارتفاعا في القيمة الرأسمالية بنسبة 9.1% أي أعلى من ارتفاع المؤشر العام، أي بلغت قيمة استثماراتها في نهاية عام 2022 نحو 2.57 مليار دينار أي مرتفعة بنحو 215.2 مليون دينار.



وثالث المساهمات المؤثرة للمؤسسات العامة كانت لـ «الهيئة العامة لشؤون القصر»، وبلغت قيمة مساهماتها المعلنة في شركتين في نهاية عام 2021 بنحو 739.9 مليون دينار، وبلغت مع نهاية 2022 نحو 808.1 مليون دينار في «بيتك» فقط بعد إلغاء إدراج «شركة ريم العقارية» في بورصة الكويت، وبلغت مكاسبها نحو 9.2%. وحقق الاستثمار في بيت التمويل الكويتي «بيتك» ارتفاعا في القيمة الرأسمالية بنحو 72 مليون دينار أو بنسبة 9.8%.



ورابع المساهمات لـ «الأمانة العامة للأوقاف» ولديها مساهمتان معلنتان فقط، واحدة منهما رئيسية، وبلغت قيمة مساهمة استثماراتها في نهاية عام 2021 نحو 518.8 مليون دينار، وبلغت في نهاية 2022 نحو 565.6 مليون دينار محققة ارتفاعا بحدود 9% أو نمو في القيمة الرأسمالية بحدود 46.9 مليون دينار، ضمنها حقق «بيتك» مكاسب بنحو 49.6 مليون دينار، بينما حققت مساهمة شركة «المجموعة التعليمية القابضة» انخفاضا بنحو 2.7 مليون دينار.



ذلك يعني أن صافي الارتفاع في قيمة استثمارات الجهات الأربع في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ نحو 348.6 مليون دينار، بارتفاع مطلق في القيمة بنحو 900.5 مليون دينار في 3 شركات وهي «بيت التمويل الكويتي» و«بنك الكويت الوطني» و«أجيليتي للمخازن العمومية».