سعود عبدالعزيز



أنقذت العناية الإلهية 7 اشخاص من الموت المحقق إثر تعرضهم لاختناق بسبب «دوة فحم» خلال تواجدهم في منطقة كبد وبر «مطربة»، حيث تم إنقاذهم من قبل المسعفين، فيما تم نقل اثنين منهم للعلاج إلى مستشفى الجهراء للعلاج وحالة احدهم حرجة ولايزال يتلقى العلاج في العناية المركزة.



حول الحادثة الاولى، قال مصدر امني ان مواطنة ابلغت عن اغماء وافدين داخل غرفة كانا بها في بر كبد، وعلى الفور انتقل رجال الامن والاسعاف، وتبين ان الوافدين من الجنسية الآسيوية وان الاغماء ناتج عن استنشاق الغاز السام المنبعث عن الدوة وتم نقلهما للعلاج.



أما الواقعة الثانية فقال مصدر أمني



لـ «الأنباء» إن بلاغا ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود 5 أشخاص في حالة إعياء في بر منطقة «مطربة»، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين أن 5 شباب قاموا بإشعال الفحم في غرفة كانوا يجلسون بها، وبسبب انبعاث غازات من الفحم أغمي عليهم، وعليه تم إسعافهم من قبل مسعفي الطوارئ الطبية، حيث تجاوب 5 منهم مع العلاج، فيما تم نقل الخامس بسيارة الإسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج.



هذا، وجدد مصدر في الإدارة العامة للإطفاء تحذيره بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الخلود للنوم والدوة مشتعلة نظرا لكونها تخلف مواد سامة تتسبب في الوفاة البطيئة، مشيرا إلى أنه وفي حال استخدام دوة الفحم في البر أو الأماكن المغلقة يجب قبل النوم التأكد من إطفاء الفحم وإخراج الدخان إلى خارج مكان النوم.