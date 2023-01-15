محمد الجلاهمة



أكد مصدر امني ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون الاقامة ليس لديها اي نية للتمديد لحملة الالتحاق بعائل والذين مضى على وجودهم خارج البلاد اكثر من 6 اشهر، مشيرا الى ان كافة حملة المادة «التحاق بعائل 22» من الطلاب والزوجات وغيرهم عليهم الحضور قبل 31 يناير الجاري.



وقال المصدر لـ«الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة فواز المشعان وجه بإلغاء تلقائي لإقامات جميع الوافدين والذين مضى على وجودهم خارج البلاد بنهاية الشهر الجاري 6 أشهر، حيث ستسقط اقاماتهم تلقائيا من حاسوب الداخلية ولن يحق لهم الدخول مجددا الا بإجراءات وموافقات جديدة كليا.



واضاف المصدر: الظروف التي مر بها العالم اجمع في جائحة كورونا استدعت وزارة الداخلية لاتخاذ قرارات انسانية منها تجديد الاقامات بدون حضور الشخص الى البلاد في غضون 6 اشهر وكذلك تجديد اقاماتهم وهم خارج البلاد وبنهاية الشهر الجاري تنتهي كل هذه الامتيازات.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت ان قطاع شؤون الجنسية والاقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لإقامات العمالة مادة 17 (قطاع حكومي) ومادة 19 (شريك في القطاع الأهلي) ومادة 22 (التحاق بعائل) ومادة 23 (الدراسة) ومادة 24 (كفيل نفسه) والذي مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر.



وأوضحت انه سيتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد خاصة لحملة المادة 22 اعتبارا من 1/8/2022 حتى 31/1/2023 ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا، وذلك لمرور 6 أشهر على تواجدهم خارج البلاد تطبيقا لأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون إقامة الأجانب.