عواصم ـ وكالات: شيّع الآلاف في أجواء من الحزن والغضب، جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وخيم الإضراب الشامل على المدينة حدادا على أرواح الشبان الثلاثة وهم: عز الدين حمامرة (24 عاما)، وأمجد خليلية (23 عاما) ويزن الجعبري (19 عاما)، بحسب بيان للفصائل الفلسطينية في جنين. وانطلق موكب تشييع الجثامين الثلاثة الذين حملوا على الأكتاف من مستشفى «جنين» الحكومي ومن ثم توجه المشيعون بجثمان كل شاب إلى بيت عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه وسط دموع وحزن على فراقهم في مشهد أثر على المشيعين، بحسب شهود عيان.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان مقتل الشابين حمامرة وخليلية برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة «جبع» جنوب جنين في شمال الضفة الغربية.



كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة الشاب يزن الجعبري من بلدة «اليامون» غرب جنين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام. وقوبل مقتل الشبان الثلاثة بتنديد وغضب فلسطيني رسمي وشعبي، وسط تحذيرات من تصاعد عمليات القتل بحق الفلسطينيين مع قدوم الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.ونعت حركة (الجهاد الإسلامي) في بيان الشبان حمامرة وخليلية والجعبري، وقالت إنهم «ثلة من مجاهديها الأبطال» في جنين.



وهددت الحركة بالرد على مقتلهم، قائلة إن ذلك «لن ينال من عزيمة مقاومينا الذين سيثأرون لدمائهم وسيعلم الاحتلال أن جريمته سترتد عليه نارا وجحيما حتى دحره عن الأرض والمقدسات».



كما اعتبرت حركة (حماس) أن السياسة «العدوانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمنحها أمنا ولن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الفلسطينيين».