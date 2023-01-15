عواصم ـ وكالات: أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن «اشمئزاز» لندن بعد إعدام الإيراني ـ البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس، مطالبة بمحاسبة النظام في طهران على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإعدام بأنه «فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية لا تحترم حقوق الإنسان لدى شعبها». وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر امس «عبر فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، فإننا نسلط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري.. المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام». وفي بيان منفصل على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، قال كليفرلي «إن إعدام البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري عمل بربري يستحق التنديد بأقوى العبارات الممكنة».



من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في لندن إن الولايات المتحدة تدين إعدام أكبري، واصفة ذلك بالأمر «المروع».



وكتبت السفيرة جين هارتلي على تويتر «إعدام المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري في إيران مروع ومثير للاشمئزاز. الولايات المتحدة تنضم إلى المملكة المتحدة في التنديد بهذا العمل الوحشي».



بدورها، أدانت باريس «بأكبر قدر من الحزم» إعدام أكبري، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى للتعبير عن استنكارنا» وتحذيره من أن «انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر من دون رد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسفي».



كما، أدانت منظمة العفو الدولية «الهجوم الشنيع» لإيران على «الحق في الحياة» بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام في أكبري داعية الحكومة البريطانية إلى «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو. وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق امس إعدام علي رضا أكبري (61 عاما)، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات ومناشدات من لندن لإطلاق سراحه. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في ايران، بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقا بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية».

بريطانيا تسحب سفيرها من إيران «مؤقتاً»

لندن ـ وكالات: قررت بريطانيا سحب سفيرها في إيران مؤقتا ردا على إعدام طهران للمواطن البريطاني ـ الإيراني علي رضا أكبري بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح لندن.



وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا «لإجراء مزيد من المشاورات»، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.



واضاف كليفرلي «من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلن عنها».



وتابع «سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها الآن».

جاء ذلك بعد ساعات من فرض لندن عقوبات على المدعي العام الايراني جعفر منتظري عقب إعلان طهران تنفيذ حكم الإعدام شنقا في أكبري.