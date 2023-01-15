عبدالحميد الخطيب



كشفت الفنانة المصرية الشابة نغم صالح عن أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «عالم افتراضي»، كلمات وألحان: مصطفى شكري، وصورتها على طريقة الفيديو الكليب، من إنتاج وإخراج نصر محروس (شركة Free Music)، وقالت: في انتظار إطلاق كليب «عالم افتراضي» قريبا، مشيرة إلى أنها تتلقى ردود أفعال إيجابية كبيرة على برومو الأغنية الذي تم إطلاقه حصريا على «تيك توك».



من جانب آخر، عبرت نغم عن سعادتها بخوض أول بطولة درامية لها من خلال مسلسل «تياترو»، الذي تشارك فيه الى جانب نخبة من النجوم الشباب المتميزين، والعمل تأليف إسماعيل إبراهيم وطارق علي ومصطفى علي ومحمد علي، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز الذي تتعاون معه للمرة الثانية بعد تعاونهما مؤخرا في فيلم «الباب الأخضر»، تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وجمعها بالنجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، سهر الصايغ، محمود عبدالمغني، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، وغيرهم.



يذكر أن الفنانة نغم صالح، طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وأثبتت موهبتها كمغنية وممثلة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها الجزء الثالث للمسلسل الشهير «أبو العروسة»، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، وآخرين، وأيضا في حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا أنا»، بطولة: إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن، وشاركت نغم كذلك في مسلسل «المشوار» مع النجم محمد رمضان، إخراج محمد ياسين.