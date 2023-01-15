كلل مان يونايتد تألقه بقلب تأخره أمام ضيفه وجاره اللدود مان سيتي حامل اللقب 2-1، أمس في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



واصاب يونايتد عدة عصافير بحجر الفوز، فارتقى مؤقتا إلى المركز الثالث (38 نقطة) بفارق نقطة عن سيتي الثاني، وأدخل نفسه بفوزه الخامس تواليا ضمن قائمة المرشحين لاحراز اللقب، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلعب اليوم على أرض جاره في شمال لندن توتنهام. كما ثأر يونايتد لخسارته القاسية ذهابا 3-6.



وبرغم تأخره قبل نصف ساعة على صافرة النهاية، قاد ماركوس راشفورد، رغم اصابته، الفريق الأحمر إلى قلب الطاولة على سيتي، فسجل المضيف هدفين في غضون 4 دقائق في ربع الساعة الأخير، حارما «السيتي» من تضييق الخناق على أرسنال.



في الشوط الأول، صنع يونايتد كل شيء باستثناء التسجيل، فيما كان لاعبو سيتي عاديين قبل الاستراحة. وكانت تشكيلة المدرب الهولندي إريك تن هاغ منظمة وناجعة في وسط الملعب، لكن نقصها التسجيل.



في المقابل، لم ينجح الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بالتمركز في منطقة الجزاء أو زميله البلجيكي كيفن دي بروين في ايصال الكرات الذهبية له.



في الشوط الثاني، كان سيتي أفضل ودفع الإسباني بيب غوارديولا بجاك غريليش بدلا من فيل فودن لتنشيط هجومه الذي سجل هدف السيتي (60).



وسجل يونايتد هدفا الغاه الحكم المساعد بداعي التسلل في بادئ الأمر قبل أن يتدخل حكم الساحة ويغير القرار، إذ اعتقد دفاع سيتي ان راشفورد المتسلل سيستلم كرة في العمق من لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو، قبل أن يتركها لفرنانديز المنطلق فسددها البرتغالي من حدود المنطقة إلى يسار الحارس البرازيلي إيدرسون (78)، وسط اعتراضات لاعبي سيتي.



وبعد أقل من أربع دقائق، قلب يونايتد الطاولة على ضيوفه وبلمسة من راشفورد الذي ترجم من حدود المنطقة الصغرى عرضية من الجهة اليسرى للأرجنتيني اليافع أليخاندرو غارناتشو (82)، مسجلا هدف الفوز.



واصبح راشفورد اول لاعب من يونايتد يسجل في 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008.



وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات الجولة تغلب برايتون على ليفربول 3-0، ليتقدم الفائز إلى المركز السابع بـ 30 نقطة، فيما تراجع الخاسر إلى المركز الثامن (28 نقطة).



وجاء هدفي برايتون في الشوط الثاني، عبر سولومون مارش (47) و(53)، وداني ويلبيك (٨١) وبدا ليفربول مفككا ومتباعد الخطوط، وفي حالة فنية سيئة، فيما كان برايتون المستضيف مهاجما والأكثر فاعلية وخطورة على مدار شوطي المباراة.



وفي مباريات أخرى، تمكن ساوثامبتون من الخروج فائزا على مستضيفه إيفرتون 2-1، وتغلب نوتنغهام فورست على ليستر سيتي 2-0، كما فاز ولفرهامبتون على ضيفه وست هام يونايتد 1-0.



وتختتم الجولة الـ 20 للدوري مساء اليوم، بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف في الأولى نيوكاسل يونايتد نظيره فولام، ويستقبل تشلسي كريستال بالاس، فيما ستشهد العاصمة البريطانية لندن قمة كبيرة عندما يستضيف توتنهام هوتسبير خامس الترتيب (33 نقطة) نظيره أرسنال متصدر الدوري (44 نقطة).