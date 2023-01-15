يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم مساء اليوم، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض. وقد بلغ الفريقان المباراة النهائية بركلات الترجيح، حيث تأهل ريال مدريد بطل الدوري على حساب فالنسيا وصيف الكأس 4-3 (1-1)، فيما حسم برشلونة تأهله على حساب ريال بيتيس بطل الكأس 4-2 (2-2).



وأكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن فريقه معتاد على الضغوط ويتحلى بالثقة، وقال في المؤتمر الصحافي إن حامل اللقب «لا يسمح لك الاعتقاد أنك فزت بالفعل»، مضيفا نقاتل كل يوم لهذا الأمر، لبلوغ النهائي، الفريق متحفز ويتحلى بالثقة، لأننا معتادون على هذا النوع من الضغوط.



وتابع المدرب المحنك: «كل الألقاب مهمة لهذا النادي، تمنحنا الحافز، الثقة والأجواء الجميلة، هناك الكثير من الرهانات المرتبطة بهذه المباراة».



وفي حال تتويج بطل أوروبا 14 مرة (رقم قياسي) بينها 5 منذ 2014، سيعادل ريال مدريد الألقاب الـ13 لغريمه برشلونة، كما يبلغ العتبة الرمزية لمئة لقب في تاريخه.



وأشار أنشيلوتي «نحن في ناد متطلب جدا، لا يسمح لك بالاعتقاد أنك الفائز قبل خوض المباراة، نملك لاعبين بدأوا بتحقيق الانتصارات في 2013، ويستمرون بالفوز حتى اليوم، ويبذلون كل شيء بهدف الفوز».



وعن عودة الهداف المخضرم كريم بنزيمة، حامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد غياب بسبب إصابات أبعدته عن نهائيات كأس العالم، قال «كارليتو»: «عاد كريم، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في المباريات المقبلة، أشعر بأنه متحفز، ويتدرب جيدا، وهو قطعة مهمة جدا في مجموعتنا، عوض الفريق غيابه في الفترة الأولى من الموسم، وسيساعدنا كثيرا في النصف الثاني».



في المقابل، يأمل تشافي مدرب برشلونة في مواصلة حارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن تألقه بعد مباراة الخميس ضد ريال بيتيس، عندما تصدى لركلتين ترجيحيتين.



وعن مواجهة «الكلاسيكو» مع «الملكي»، عبر المدرب تشافي عن حماسته لهذا اللقاء ومازح «كنت أفضل أن أكون في الملعب» في هذا الكلاسيكو لأن برشلونة «يتعين عليه الفوز»، وقال: «كنت أود أن أكون في أرض الملعب، حتى لو مقاعد البدلاء، لخوض دقائق قليلة والمشاركة. عندما تكون طفلا، تحلم بخوض المباريات النهائية ضد ريال مدريد».



ويخوض برشلونة الذي سجل له الپولندي روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي، المسابقة وهو في صدارة الدوري مع مسيرة رائعة مع 13 فوزا وتعادلين وخسارة، ويبدو «بلوغرانا» في أفضل مرحلة خصوصا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد العنيد في عقر داره 1-0 في المرحلة الماضية.



وصحيح أن برشلونة يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في الكأس السوبر (13)، لكنه فشل في الوصول إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين للنظام الجديد الذي اعتمد بمشاركة 4 أندية واللتين أقيمتا في المملكة العربية السعودية (2020 و2022)، حيث خرج من الدور الأول في المناسبتين السابقتين.



إلى ذلك، تستكمل مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستضيف خيتافي نظيره إسبانيول، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ألميريا.