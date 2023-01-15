قهر المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر سرطان الخصية الذي أصيب به حيث سجل ثلاثية في ثماني دقائق في فوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على بازل السويسري 6-0 الجمعة في مباراة ودية أقيمت في مدينة ماربيا الاسبانية.



واستهل هالر، المولود في باريس، عودته إلى المستطيل الأخضر بعد فترة من التوقف للعلاج من سرطان الخصية بخوضه بضع دقائق في ودية الفوز على فورتونا دوسلدورف 5-1 الثلاثاء، علما أنه دخل في الدقيقة 73 من دون أن ينجح في هز الشباك.



غير أن الأمور اختلفت للمهاجم الدولي أمام بازل بعدما شارك بعد نهاية الشوط الأول الذي شهد تقدم فريقه 3-0، ليفتتح رصيده التهديفي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ على زميله الجناح الأميركي جيو رينا داخل المنطقة.



وأضاف هالر الهدف الثاني الشخصي له بعد خمس دقائق اثر تمريرة عرضية من يوليان برانت، قبل أن يختتم ثلاثيته بعد دقيقتين عقب لعبة من ركلة ركنية.



انضم هالر، البالغ 28 عاما، إلى دورتموند في صيف العام الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي لتعويض رحيل العملاق النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الانجليزي، إلا أنه لم يخض أي مباراة بالقميص «الأصفر والأسود» إذ تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية في يوليو الماضي، بعد أيام فقط من توقيعه العقد، ثم خضع لعمليتين ولأربع حصص من العلاج الكيميائي.