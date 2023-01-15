أسفرت مواجهات الدور التمهيدي لدور المجموعات لدوري العلامات التجارية لكرة القدم في موسمه الثاني عن تأهل 16 فريقا إلى الدور الثاني، وذلك بعد منافسات حماسية ومتكافئة على مدار 6 أيام متتالية، احتضنتها ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) مستضيف البطولة.



وتنظم شركة «هايب ترند» بطولة دوري العلامات التجارية في موسمها الثاني، بمشاركة 32 فريقا من مختلف العلامات التجارية العالمية، والمؤسسات الأكاديمية في الكويت، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة، وقد تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، ويختتم «براندز ليغ 2» 17 يناير.



وتنطلق في السادسة من مساء اليوم مواجهات دور الـ 8، حيث أقيمت مساء أمس مواجهات دور الـ 16 بين الفرق المتأهلة. وقد تأهل فريقا معهد الكويت للأبحاث العلمية، والجامعة الدولية عن المجموعة الأولى، فيما تأهل فريق الجامعة العربية المفتوحة (2) وشركة الزياني عن المجموعة الثانية، وأسفرت مواجهات المجموعة الثالثة عن تأهل جامعة الكويت بالمركز الأول وفريق اليسرة بالمركز الثاني، فيما تأهل عن المجموعة الرابعة فريقا تصميم، وأطياب المرشود بالمركزين الأول والثاني تواليا. وعن المجموعة الخامسة تأهل فريق شركة «هازار» أولا، وصحبه إلى الدور الثاني فريق جريدة الراي، كما تأهل إلى دور الـ 16 فريق «ديليفرو» بعد حلوله بالمركز الأول في المجموعة السادسة، رافقه إلى الدور نفسه فريق شركة زين للاتصالات الذي حل ثانيا، كما تأهل فريق جريدة «الأنباء» حامل لقب دوري العلامات التجارية في نسخته الأولى، والجامعة العربية المفتوحة عن المجموعة السابعة، فيما صعد «تواق» أولا عن المجموعة الثامنة، وتبعه شركة تصميم. من جانبه، أشاد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي القادسية السابق فهد الأنصاري بالمستوى الفني الرفيع الذي شهدته البطولة، وقال: «المستويات الفنية كانت مفاجأة في كثير منها، وقد سعدت بالمشاركة مع مجاميع شبابية، في مناسبة كروية عالية التنظيم».



وأشار إلى أن شركة «هايب ترند» قدمت مبادرة رائعة بتنظيم دوري العلامات التجارية للموسم الثاني، مضيفا: «تميزوا في النسخة الأولى، واليوم يواصلون التألق والنجاح، وبتنظيم احترافي رفيع، ومنافسات كروية متكافئة، ولعل ما زاد الحدث الكروي الشبابي نجاحا مشاركة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) كشريك استراتيجي لشركة «هايب ترند» واستضافتها لمباريات البطولة»، وآملا استمرار الدوري في السنوات المقبلة.