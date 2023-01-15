عبدالعزيز جاسم



على الرغم من خروج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25»، بعدما حصد 4 نقاط لم تكن كفيلة ببلوغه الدور نصف النهائي بسبب «فارق المواجهات» الذي صب في مصلحة المنتخب القطري ليتأهل ثانيا، إلا أن هناك بعض الإيجابيات التي ظهرت على منتخبنا «الحديث» خلال البطولة، منها وجود شخصية للأزرق افتقدناها منذ فترة خصوصا من ناحية الاستحواذ وعدم فقدان الكرة بسهولة.



في المقابل، ظهرت أيضا سلبيات خلال مجريات بعض المباريات ومنها التبديلات المتأخرة والدخول بتشكيلة غير مناسبة يتم تصحيحها مع مرور الوقت، إضافة إلى عدم الاستفادة من الاستحواذ من خلال صناعة فرص خطرة متكررة وليس على فترات بسبب الشح الكبير في الهجوم، والذي كان يعتمد فيه المدرب البرتغالي روي بينتو فقط على شبيب الخالدي الذي لم يقصر في المجمل العام لكنه يحتاج إلى من يضعه في مواجهة المرمى.



ولذلك، سيعمد المدرب بينتو بعد البطولة الى تغيير واختيار أكثر من لاعب في جميع الخطوط لأن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المأمول منهم، خصوصا في الأطراف سواء دفاعيا أو هجوميا، لذلك ستكون المهمة كبيرة وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع في المستقبل إذا ما أردنا عودة الكرة الكويتية لسابق عهدها وقد تكون كأس الخليج هي البداية فقط.



إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين: رغم الخروج نقول مبروك، وأنا فخور بهذا المنتخب، فخلال فترة قصيرة تمكنا من لملمة هذا المنتخب الشباب الذي بات الجميع يعمل له حسابا، و«الجميع يقول حافظوا عليه، وراح نحافظ عليه لأنني شخصيا قلتها في السابق لن نكون منتخبا سهلا للمنافسين»، مشيرا إلى أن الأزرق خرج بشرف بعدما حصد 4 نقاط وكان قريبا من التأهل، وهو ما لم يحدث في الدورتين السابقتين اللتين حصلنا فيهما على المركز الأخير، كما أننا قدمنا مستوى لم نظهر به منذ «خليجي 20» الذي كان في اليمن.



من جهته، ذكر المدرب البرتغالي بينتو خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة أن السبب وراء التعادل مع البحرين هو النقص العددي بعد خروج حمد القلاف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 65، مشيرا إلى أن المواجهة كانت معقدة في شوطها الأول، والأداء تحسن خلال الشوط الثاني، مع وجود رغبة في الفوز، لافتا إلى أن الأزرق استحوذ جيدا على خط الوسط، لكن فرص التسجيل غابت.



وأضاف: إن منتخبنا شاب، وهدفنا بناء منتخب للمستقبل، لكن البطولة كانت مهمة للاحتكاك بفرق قوية أفضل، ورغم خروجنا، فالعمل سيتواصل لبناء فريق لخدمة الكرة الكويتية، ولكننا بحاجة إلى الدعم والمساندة.





اجتماع لمناقشة مصير «خليجي 26»



الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني المؤتمر العام للاتحاد اليوم، وذلك للتشاور مع رؤساء الاتحادات الخليجية الثمانية، حيث سيتم تحديد موعد إقامة «خليجي 26»، التي تقرر إقامتها في الكويت، وهناك مواعيد عدة مقترحة منها نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الكرة الخليجية وكيفية الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة.



وكان اتحاد كأس الخليج العربي قرر تأجيل المؤتمر العام للاتحاد، الذي كان من المقرر إقامته أول من أمس في البصرة، وذلك بسبب ظروف بعض رؤساء الاتحادات الخليجية.





نقل مباراة البحرين وعُمان إلى ملعب الميناء



تقرر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي «خليجي زين 25» إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلا من ستاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية ستاد البصرة الدولي.

وتقام مباراتا نصف نهائي «خليجي 25» غدا، حيث تجمع الأولى العراق متصدر المجموعة الأولى وقطر وصيفة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تم نقلها إلى ملعب الميناء منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الأولى.

وذكر المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي لطفي عبود: «تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة الى ملعب الميناء، حفاظا على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض ألا تتجاوز مباريات كرة القدم لمدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد».

وتأثرت أرضية ملعب البصرة الدولي كثيرا خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولي التي انتهت لحساب العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصر لمدة 24 ساعة متواصلة.





سوزا: نجحنا بالتعامل مع أسلوب «الأزرق»



قال مدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد مباراة الأزرق أول من امس في «خليجي زين 25»: إننا كنا ندرك صعوبة المباراة من حيث حساباتها وظروفها، لكن منتخبنا قدم أداء رائعا وكان الأفضل، وكان بالإمكان حسم مجريات المباراة في الشوط الأول من خلال الفرص العديدة والسهلة التي سنحت لنا، وفي الشوط الثاني حافظنا على توازن الفريق والجهد البدني دون أي ضغوط على اللاعبين، بجانب أننا نجحنا في التعامل مع أسلوب الأزرق ورغبته في تحقيق الفوز والتأهل.



من جهته، قال لاعب البحرين مهدي حميدان الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة: إن منتخبنا استطاع تحقيق الأهم في هذه المباراة، وهو التأهل الى نصف النهائي بصدارة المجموعة.