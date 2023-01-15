قدم حصان مستنسخ، هو الأول من نوعه يولد ويحصل على موافقة رسمية في الصين، الخميس لصحافيين في بكين، في تطور من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لقطاع رياضة الفروسية في البلاد.



استنساخ خيول السباقات أو تلك المنتمية إلى سلالات رفيعة ممارسة قائمة في بلدان عدة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لاسيما من أجل التحسين الوراثي. وفي الصين، الجواد جوانغ جوانغ المولود في يونيو الفائت من أم بديلة والمطور في مختبر «سينوجين» في بكين، هو استنساخ لحصان مستورد من ألمانيا.



وهذا الحيوان ذو اللون الأسود هو أول حصان من «ذوات الدم الحار» يولد في الصين وتتم الموافقة عليه رسميا من اتحاد صناعة الفروسية الصينية.