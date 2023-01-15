لوس انجيليس ـ أ.ف.پ: حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر «فيضانات كارثية» نهاية هذا الأسبوع، حيث تضرب العاصفة الثامنة على التوالي أرضا رطبة غير قادرة على امتصاص المزيد من الأمطار.وشهدت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أسابيع هطولا كثيفا للأمطار وصل إلى مستويات تاريخية. وبين الفيضانات وانزلاقات التربة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتساقط الأشجار، أودت هذه السلسلة من العواصف بحياة 19 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات.كذلك ضرب منخفض جوي جديد ولاية كاليفورنيا الجمعة. وتبدي السلطات وسط الولاية قلقا بشكل خاص. وبحسب التوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه، فيما قد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألفا.وحذرت وكالة الأرصاد الجوية، من أن «كل المناطق السفلى من وادي ساليناس ستشهد فيضانات كارثية».وأضافت أن «كل مدينة ساليناس معرضة لخطر الفيضانات. وستغمر المياه معظم كاستروفيل. وستغرق جميع الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة»، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وقد صدرت أوامر إخلاء للعديد من المناطق المهددة، بينما قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم إذا أدى تدفق المياه إلى قطع الطرق.وحذرت سلطات مقاطعة مونتيري في بداية الأسبوع، من أن «على سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس أن يتوقعوا أنه سيتم عزلهم ليومين أو ثلاثة».