الانتهاء من تركيب 122584 عداداً ذكياً في «الاستثماري» و«التجاري» بالفروانية وحولي

تركيب 1900 عداد في السكن الخاص الجديد والاحتفاظ بمخزون إستراتيجي لتلبية الطلب

الراجحي: 78 ألفاً المتبقي من عدادات المرحلة الأولى وسيتم تركيب بعضها في «الصناعي»



دارين العلي



انتهى فريق استبدال وتركيب العدادات الذكية في وزارة الكهرباء والماء من تركيب 122 ألفا و584 عدادا من أصل 200 ألف ضمن المرحلة الأولى بمختلف القطاعات المخطط لها في محافظتي الفروانية وحولي والمنشآت الصناعية والسكن الخاص.



وقال مدير إدارة متابعة العقود والصيانة بقطاع خدمات العملاء ورئيس الفريق الفني لاستبدال وتركيب العدادات الذكية م.ملوح العجمي خلال جولة على عمليات التركيب في مصانع الصليبية انه تم الانتقال حاليا الى النشاط الصناعي بعد الانتهاء من الاستثماري والتجاري في محافظتي الفروانية وحولي.



وأوضح العجمي ان التركيب في القطاع الصناعي بدأ بمنطقة الشعيبة ثم صبحان وحاليا في الصليبية وستتبعها الشويخ الصناعية، حيث تم التركيب في حوالي 211 مصنعا حتى الآن واستبدال 500 عداد، مؤكدا ان العمل يسير وفق خطة الوزارة في استكمال التركيب بجميع القطاعات المخطط لها في المرحلة الأولى.



وحول السكن الخاص أكد ان الوزارة حاليا أوقفت طلبات الشراء وليس لديها اي مناقصات للعدادات الميكانيكية، وبالتالي فإن التركيب في السكن الخاص بالقسائم والمدن الجديدة ستكون بالكامل من العدادات الذكية وتم حتى الآن تم تركيب 1900 عداد.

وبخصوص المرحلة الثانية لفت الى ان إغلاق المناقصة كما هو معلن في 22 الجاري، مشيرا إلى انه لا استفسارات جديدة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات حول المناقصة.

وبالنسبة لقراءة العدادات كشف انه جار حاليا طرح مناقصة واحدة لجميع مناطق الكويت للاستمرار بقراءة العدادات الميكانيكية لحين استبدالها بالكامل خلال المرحلة الثانية، مبينا ان الوزارة انتهت من خطة الاستثماري والتجاري في محافظتي الفروانية وحولي مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من العدادات الذكية لضمان تلبية الطلب واحتياجات المدن الجديدة والسكن الخاص في حال تأخر مناقصة المرحلة الثانية.



بدوره، قال عضو فريق الاستبدال عادل الراجحي ان المتبقي من العدادات 78 ألفا سيتم تركيب عدد منها في القطاع الصناعي وهي بسعات كبيرة وفقا لحجم المصانع، كما سيتبقى منها كمخزون استراتيجي لتلبية الطلب في القسائم الجديدة.



أما السكن الاستثماري فلفت الى انه تم تركيب 120 ألف عداد، حيث تم الانتهاء بالكامل من مناطق السالمية والجابرية وحولي والفروانية وخيطان والرقعي، مؤكدا ان التركيب في القطاع الصناعي يحتاج للتنسيق مع الشركات تجنبا لقطع التيار عن المصانع لوقت طويل وحفاظا على الإنتاج، وبالتالي فإن الإنجاز فيه سيكون بوتيرة أخف من «الاستثماري»، حيث يمكن الانتهاء من 60 الى 70 عدادا في اليوم.