أكد الأمير هاري في مقابلة نشرتها صحيفة «ذي تلغراف» الجمعة أنه أزال فقرات كثيرة من مذكراته، خوفا من أن والده الملك تشالز الثالث وشقيقه وليام لن «يغفرا» له أبدا بعض المعلومات المحرجة.



وقال للصحيفة «كانت مسودة (الكتاب) الأولى مختلفة. كانت تضم 800 صفحة، أما الكتاب بصيغته النهائية فيقع في 400 صفحة فقط. كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو. وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع».



وأضاف «هناك أشياء حدثت، خصوصا بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم، لأنني أعتقد أنهما لن يغفرا لي يوما».



وقد حقق الكتاب الذي يحمل عنوان «Spare» («سبير» ـ أي «البديل») انطلاقة قوية في المكتبات. ولم يوفر الابن الأصغر للملك تشالز الثالث أحدا، ولاسيما شقيقه الذي يكبره بعامين، والذي وصفه بأنه «العدو اللدود». وقدم الكتاب وليام بصورة رجل غضوب لا يحب ميغان زوجة هاري إذ يعتبرها «سيئة التربية وعدوانية». كما روى هاري قصة طرحه أرضا على يد شقيقه وليام إثر مشادة بينهما عام 2019.



ولايزال قصر باكنغهام صامتا منذ إصدار الكتاب الذي زاد الأجواء داخل العائلة الملكية توترا قبل أشهر قليلة من تتويج تشالز الثالث في 6 مايو.