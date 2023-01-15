أسامة أبوالسعود

تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور التأكيد على الطلاب من أبنائنا في الخارج لتأدية الامتحانات المقررة عليهم خلال اليوم سواء بشكل إلكتروني أو ورقي عبر الدخول المباشر للمنصة الإلكترونية للامتحانات، وعدم اللجوء الى أي برامج للدخول على المنصة والتواصل مع الدعم الفني على المنصة حال مواجهة أي مشكلة، حيث تمت إتاحة الامتحانات سواء نسخة إلكترونية أو ورقية على مدار اليوم بالكامل.

كما تناشد الوزارة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب عدم الانسياق خلف أي شائعات تتردد حول إلغاء الامتحانات الإلكترونية.

وتؤكد الوزارة ان الرابط الوحيد المتاح للدخول على المنصة الرئيسية لامتحانات أبنائنا في الخارج هو: https://exam.abroad.moe.gov.eg/