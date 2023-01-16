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الكروز البحري مستقبل قادم لا محالة!.. تنامي ثقافة الكروز البحري إلى أين؟.. تحب السفر وتخاف ركوب البحر؟!.. جربت السفر بالطائرة والسيارة والقطار، جرب الباخرة البحرية؟

قارئي العزيز: هل جربت رحلات الكروز البحري؟.. تعال معي في جولة حقيقية نجول ونستكشف الكروز البحري بكل محطاته السندبادية؟



لقد ولى زمن أخاف أركب البحر يصيبني «دوار البحر».. تعال معي في جولة جديدة آخذك معي عبر الورق والصورة الى «المدن العائمة» وهي اليوم مسميات لشركات عالمية تجوب البحار، وتقول آخر الإحصاءات الجديدة الأوروبية إن صناعة الكروز البحري السياحية تضم أكثر من 40 مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن تزداد بعد عودة الكروزات البحرية إلى العمل بعد انتهاء جائحة كورونا.



تجربة الكروز البحري يحق لك كقارئ أن تجربها إن كنت قادرا ماليا وهي في حقيقة الأمر أرخص من السفرات العادية لأنك بألف دينار كويتي عبر الكروز تستطيع زيارة 6 عواصم أوروبية بينما تحتاج إلى (6000) ستة آلاف دينار لزيارة هذه العواصم مجتمعة!



الكروز البحري قادم بقوة كخيار مستقبلي وهناك تزايد وإقبال من الناس عليه واختياره وتجربته.



أنت تحتاج إلى تأشيرة شنغن ثم تحجز تذكرة سفر لمحطة ينطلق منها الكروز البحري مثل كيل في ألمانيا وبرشلونة وكثير من الجزر الإيطالية، وفرنسا وبريطانيا ومالطا وغيرها من الدول الأوروبية، إضافة إلى دول جنوب آسيا والأميركتين..) ضع في اعتبارك ان روسيا وأميركا تشترطان عليك الحصول على التأشيرة حتى تصعد الباخرة السياسية.















شركة ام اس سي



من السفن السياحية التي جربتها في رحلات الكروز البحري MSC وهي إيطالية الجنسية انشئت في سنة 1989 منذ 34 عاما، ومقرها في جنيف.



هذه السفن السياحية لم يتم بناء (وورلد يوروبا) للإبحار حول العالم لقد تم بناؤها لتغيير العالم.



وسر حداثتها وعصريتها انها ضمن اكثر السفن الجديدة السياحية مدعومة بوقود انظف ومع دمج التكنولوجيا الخضراء احتراما لهذا الكوكب وهذا يعني رحلات بحرية اكثر استدامة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتقنياتها تقوم على إعادة تدوير المياه لتنقية مياه الصرف الصحي ودراسة المراوح لتقليل الضوضاء تحت الماء فيما يتعلق بالحياة البرية والبحرية وقد ركبت اسطولها اكثر من مرة واتذكر الباخرة ذات الـ19 طابقا و5714 راكبا ولديها الآن قدرة على استيعاب 6850 راكبا في 2760 غرفة سيكون في القريب العاجل تنافس حاد على (اعاجيب البحر) وهي سفن سياحية تعتبر من اضخم الفنادق العائمة حول العالم وقد استعانت بها حكومة قطر في كأس العالم مؤخرا لتوفير سكن لآلاف ومئات السياح من مختلف دول العالم.















ثقافات مختلفة



قبل أن تصعد الى الباخرة تقوم بإجراءات الدخول، والعملية منظمة ولها مواعيد ثابتة ومن يقومون هناك باستقبالك يعرفون قيمتك، فأنت زبون اخترتهم وهم يبذلون جهودهم لجعل رحلتك كما تتمنى وخططت لها من حيث الترفيه والسفر والترويح والتغيير.



ناطحات سحاب بحرية



ركبت في الكروز البحري بواخر تزيد عن 15 طابقا وهي تتطور فحين ركبت الكروز البحري في السبعينيات كانت السفينة اتلنتس لا تزيد عن 3 ادوار وتحمل 2500 راكب جبنا بها الجزر اليونانيا رودس وكريت وسانتوريني وغيرها من الجزر.



أعمار



عندما تركب الكروز البحري تجد مختلف الاعمار خاصة، فهناك سفن لها زبائنها من المتقاعدين الذين يصحبون رحلاتها لأكثر من 3 أشهر وهم يتنقلون معها عبر الجزر والمحطات وهناك تطور يخدم قطاع الاطفال والشباب واضح انهم يرون فيهم استشرافا للمستقبل.













سياحة نوعية



صار كثير من الناس اليوم يراودهم هاجس لمَ لا أجرب الكروز البحري؟



اليوم دول كثيرة دفنت البحر وأعطت العالم احسن الزهور والورود وكذلك كبّرت كروزها البحري السياحي، وأتذكر انني قبل كورونا ركبت (Holland American Line) من ميناء أمستردام وأعتبر هذا الكروز من أحسن وأجمل وأمتع الكروزات التي كتبت عنها كمسافر في السياحة البحرية وبكل الذكريات الجميلة.



عرض وطلب



اليوم نشط تسويق الكروز البحري عبر عروضه في كسب فئات مثل (المتقاعدين - الشباب - الأطفال - الأسر متوسطة الدخل - المراهقين) لأن باختصار أصحاب الكروز البحري انتبهوا إلى أهمية التسويق والعروض خاصة الخصومات.



لقد تحولت هذه البواخر العملاقة الى منتجعات وفنادق عالمية تضم أفخم غرف النوم والصالات والبوفيهات والرياضة والمساج والترفيه.













رحلتي الكروزية تبدأ من قطر







رحلتي هذه المرة تبدأ من دولة قطر الشقيقة التي وصلتها على الطيران القطري 6:30 مساء وبقيت ترانزيت 7 ساعات ثم جعلني مضطرا استأجر فندقا لأن موعد رحلتي إلى برشلونة في الثانية ليلا في منتصف الليل.



مطار الدوحة اليوم ترى فيه مئات الآلاف من السياح من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، وكلنا تابع بطولة كأس العالم الأخيرة والنجاح الباهر الذي حصده إخواننا القطريون من إعجاب جماهير العالم.



وهذه فرصة أبدي فيها إعجابي وتقديري لشركة الخطوط الجوية القطرية وقد سرني هذا الكم من الطائرات التي وجدتها على ارض المطار تنتظر الإقلاع.



وصلنا برشلونة 6:30 صباحا في أجواء باردة جدا وانتظرنا حتى التاسعة والنصف لتفتح مكاتب شركة ام اس سي وتبدأ في استقبال افواج السياح الذين سيغادرون عصرا من ميناء برشلونة إلى: (مرسيليا - جنوه - لاسبيتسيا - نابولي - مايوركا الإسبانية).



عزيزي القارئ تابع رحلة الكروز البحري هذه لعلك تجد فيها ما يسرك.

إلى اللقاء في مرسيليا