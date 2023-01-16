توج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي دكارالصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة في الدمام بالسعودية حيث أقيم الرالي للعام الرابع تواليا.



وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب في حين حل الشاب البرازيلي لوكاس مورايش (تويوتا) ثالثا.



وبهذه المناسبة، قال العطية: «كان رالي صعبا على الجميع. من الجنون أن أتمكن من الدفاع عن لقبي. أنا سعيد جدا لأني تمكنت من الفوز للمرة الخامسة».



وأردف «لم يكن مطلوبا منا أن نعتمد القيادة الضاغطة والسريعة مثل المجانين. تمكنا من انهاء الأسبوع الثاني والفوز برالي دكار في النهاية، وهذا هو الأهم».



وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من دون أن ينجح اي سائق في مقارعته، ليتقدم «العنابي» البالغ 52 عاما بفارق 20 و30 دقيقة تواليا عن سائقي أودي «مستر دكار» الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والاسباني كارلوس ساينس. وحلق العطية منفردا في الصدارة بعد انسحاب مطارديه المباشرين تواليا في المرحلة السابعة والمرحلة العاشرة.



وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كا تي أم) باللقب للمرة الثانية بعد عام 2021 اثر معركة شرسة مع زميله الأسترالي توبي برايس الذي تأخر عنه بفارق 43 ثانية.



وتميزت النسخة الـ 45 من رالي دكار، أصعب راليات الرايد في العالم، بكونها أطول من نسخة العام الماضي، مع اقامة مرحلة تمهيدية و14 مرحلة خاصة على مسارات صخرية ورمال وكثبان رملية، في حين تم إلغاء المرحلة السابعة للدراجات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المملكة.