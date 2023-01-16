القاهرة - سامي عبدالفتاح



تتوقف مسابقة الدوري المصري لمدة 48 ساعة لإفساح مساحة زمنية لمباراتي نصف نهائي مسابقة كأس مصر نسخة 2021-2022 المعطلة من الموسم الماضي، حيث تقام اليوم مباراة الزمالك بيراميدز، وغدا يواجه الأهلي نظيره سموحة.



في السابعة مساء بتوقيت الكويت، يحتضن ستاد القاهرة بحضور 5 آلاف مشجع المواجهة الأولى بين البرتغاليين جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك وجيمي باتشيكو مدرب بيراميدز الجديد، إذ يتطلع الزمالك لاستعادة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات بالدوري بالخسارة أمام أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد وبالتالي بلوغ النهائي والحفاظ على اللقب.



فيما يسعى بيراميدز الى بلوغ نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019 حين خسر أمام الزمالك بنتيجة 0-3. ويعتمد باتشيكو الذي سبق له تدريب الزمالك، على عبدالله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل لتحقيق هذا الحلم.



إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي عن عودة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، والمعار إلى أبها السعودي منذ بداية الموسم الحالي، بناء على رغبة النادي السعودي وقبل انتهاء مدة الإعارة بـ 6 أشهر، وتتجه النية داخل النادي الى عدم قيد اللاعب في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وإعارته لأحد الأندية الأخرى سواء محلية أو خارجية.