محمد القطان: تجربة العميل السهلة باتت أكثر سهولة ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت

زيادة خدمات الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي وتطوير أجهزة الصراف الآلي والتفاعلي



قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد، في بنك الخليج محمد القطان إن عمليات تطوير الخدمات المصرفية في البنك شهدت نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة في 2022، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح كبير.



واستعرض القطان أبرز محطات التطور الرقمي التي حققها بنك الخليج خلال العام الماضي، ضمن استراتيجيته لعام 2025، والتي تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك للمستقبل، وتوفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية للعميل.



وأشار إلى أن التطبيق الجديد على الهواتف الذكية يعد نقلة نوعية في تجربة العميل، ما يجعل تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة، مشيرا إلى تصدر «الخليج» قائمة البنوك التي أطلقت خدمة Apple pay، وتحديث خدمة Easy Pay، الأولى من نوعها في الكويت.



ولفت إلى أن الفروع شهدت كذلك طفرات غير مسبوقة، بعد زيادة عددها إلى 53 فرعا، وتقليص متوسط انجاز المعاملات المصرفية، وإضافة خدمات نوعية، منها الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي، وتطوير أجهزة الصراف الآلي والتفاعلي ATM وITM.



ولفت إلى أن اعتماد البنك لأحدث إصدار من نظام الرد الآلي في مركز الاتصال ساهم كذلك في تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات الرقمية، وجعل زيارة العميل للفرع تتم في نطاق ضيق.



من جانب آخر، واصلت الحملات التسويقية والإعلانية، التي أطلقها بنك الخليج منذ بداية العام الحالي، تطبيقا لشعاره «معاكم دوم» نجاحا واسعا، وفيما يلي بعض تفاصيل تلك التطورات:



تطبيق للهواتف الذكية.. جديد كلياً



في إطار جهوده الدؤوبة نحو استكمال خطة التحول الرقمي، وسعيه المتواصل في تحسين تجربة العميل، طرح بنك الخليج نسخة جديدة كليا للتطبيق على الهواتف الذكية، تتسم بالتصميم الذكي وسهولة وبساطة الاستخدام.



وتضمن التطبيق الجديد حزمة من المزايا، في مقدمتها خدمة الدفع السريع عبر رابط على الواجهة الخارجية للتطبيق، وخطوات تحويل الأموال على صفحة واحدة، وتمكين العميل من تحديد سقف التحويلات والتحكم بنفقاته والتعديل عليها بأي وقت.



خدمة «آبل باي»



جنى بنك الخليج ثمار البنية التكنولوجية القوية في أن يكون من أوائل البنوك الكويتية التي طرحت أحدث ثورات المدفوعات الرقمية لعملائه، المتمثلة في خدمة Apple Pay، والتي تعد الأكثر أمانا وخصوصية، حيث تسمح للعملاء بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، والتي لاقت إقبالا واسعا من العملاء.



تحديث خدمة Easy Pay



أطلق البنك الخليج «Easy Pay Plus»، الإصدار المحدث من خدمة Easy Pay، الذي يمكن حاملي بطاقات البنك الائتمانية من سداد مقابل مشترياتهم كبيرة القيمة على 12 قسطا شهريا بفائدة 0%، وتتضمن المشتريات المحلية والدولية، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة المشتريات 300 دينار.



نظام «OMNI CHANNEL»



يقترب بنك الخليج من انجاز كل مراحل نظام OMNI CHANNEL، علما أن البنك كان قد باشر تطبيق النظام الجديد في نهاية 2020، ويتضمن النظام سلسلة من الأنظمة والبرامج، التي من شأنها تطوير تجربة العميل من خلال 4 محطات رئيسية هي: نظام الرد الآلي في مركز الاتصال (IVR) والخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات وتطوير أجهزة ATM،ITM.



نظام الرد الآلي (IVR)



شهد نظام الرد الآلي في مركز اتصال بنك الخليج طفرة كبيرة في 2022، لتصبح من الأحدث والأسرع مصرفيا، إذ وصلت سرعة الاستجابة في الرد على اتصال العملاء الى 20 ثانية، علما أن المركز يتلقى 5 آلاف مكالمة يوميا، وبالتوازي شهدت وسائل التواصل طفرة كبيرة، حيث وصلت سرعة الرد على العملاء إلى دقيقتين في المتوسط.



نقلة نوعية في خدمات الفروع



حقق بنك الخليج نقلة نوعية على مستوى الفروع، بعد زيادة عددها إلى 53 فرعا، وتقليص متوسط انجاز المعاملات المصرفية إلى وقت قياسي، وإضافة خدمات نوعية، منها الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي، وتطوير أجهزة الصراف الآلي والتفاعلي ATM،ITM، فضلا عن تحويل فرع البنك في مطار الكويت، إلى العمل على مدى 24 ساعة يوميا، طوال أيام الأسبوع، كما تم توفير خدمة «صناديق الأمانات» للمسافرين.



شراكة إستراتيجية مع «ماستركارد»



وقع بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى مع شركة «ماستركارد»، تتضمن جملة من المحاور المهمة، التي تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومساعي بنك الخليج لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، وتشمل الاتفاقية توفير ماستركارد دعما لبنك الخليج في ابتكار المنتجات التي تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء وتسويقها، إلى جانب تقديم الاستشارات وخدمات التدريب ونقل المعرفة لكوادر البنك.



تعاون مع «فيزا»



بالتعاون مع «فيزا» العالمية، أطلق بنك الخليج بطاقتي «فيزا» FIFA كأس العالم «إنفنيت» و«سيغنتشر» الائتمانيتين، وذلك خلال حملة تواصلت على مدى 3 أشهر، اختتمت بسحب لمستخدمي بطاقات فيزا من بنك الخليج، منح خلاله 30 شخصا الفرصة لحضور مباريات كأس العالم في قطر.



وبمناسبة استضافة قطر لكأس العالم، أهدى بنك الخليج أغنية «نبض الخليج» لدولة قطر وشعبها، وقام وفد البنك بزيارة إلى السفير القطري، لإهدائه الأغنية.



جوائز على مستوى الشرق الأوسط



حصد بنك الخليج جائزة أفضل تجربة إطلاق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لخدمة «Click to Pay» المدمجة والمبتكرة ضمن أحدث إصدار من تقنية «Hosted Checkout»، المدعومة من قبل خدمات بوابة الدفع من ماستركارد، كما حصلت بطاقة موج مسبقة الدفع للاسترداد النقدي من بنك الخليج على جائزة «بطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة في الشرق الأوسط وأفريقيا».



عروض وخصومات



في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أطلق بنك الخليج عروضا حصرية لجميع حاملي بطاقاته الائتمانية كان آخرها في مطاعم مختارة، لدى مجموعة الشايع في الكويت، بخصومات تصل إلى 15%.

كما أطلق عرضا حصريا لحاملي بطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية من السيدات، يمنحهن من خلاله 25% نسبة استرداد نقدي لدى جميع المطاعم والمقاهي أو عبر طلبات «الأونلاين» في الكويت، حتى 30 نوفمبر.



حملات تسويقية وإعلانية



واصلت الحملات التسويقية والإعلانية، التي أطلقها بنك الخليج منذ بداية العام الحالي، حصد الملايين من المشاهدات والتفاعل الاجتماعي الواسع في 2022، ومنها سلسة فيديوهات «أمثال تدوم» التي أطلقت في شهر رمضان الكريم، وكذلك دعم حملة لنكن على دراية بفيديو «قوله لا»، والعروض الحصرية المتنوعة للعملاء.



مليونيرا «الدانة» وجوائز «الراتب»



واصل حساب مليونير الدانة، وهو حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت منذ عام 1998، والذي يوفر فرصا عديدة للفوز بجوائز نقدية قيمة على مدار العام، تتويج المزيد من الفائزين في 2022، إذ يفخر بنك الخليج بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين بقيمة 1.5 مليون دينار، ومليون دينار، وفائزين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، كما واصل حساب الراتب تتويج الفائزين في سحوباته ذات الجوائز المتميزة، والتي تشمل 3 سحوبات لربح سيارة مرسيدس بنز 2022 G500 و3 سحوبات لربح 12 ضعف راتبك.



أفضل برنامج نقاط



يوفر بنك الخليج للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، يمكنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علما أن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من الداخل، كما أن النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.