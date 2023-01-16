

استقر سعر «بيتكوين» خلال تعاملات الأمس، فوق مستوى 20 ألف دولار، بعد تجاوزه لأول مرة منذ أكثر من شهرين في تعاملات أول من أمس، وقد ارتفعت الحصة السوقية لأكبر عملة مشفرة، إلى 40.98%، من سوق العملات المشفرة الإجمالي، بعدما حققت مكاسب بنسبة 7.8%، إلى 20853 دولارا.



وأضافت «بيتكوين» مكاسب بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولارا في 1 يناير.



وارتفعت عملة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، بنسبة 5.91% إلى 1536.9 دولارا يوم السبت الماضي، مضيفة 85.9 دولارا إلى الإغلاق السابق.



وبلغت قيمة العملات المشفرة 975.66 مليار دولار.



على الجانب الآخر، شهدت قيمة التداولات على العملات المشفرة نشاطا كبيرا، إذ ارتفعت بنسبة 80.2% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مسجلة تداولات بقيمة 89 مليار دولار.