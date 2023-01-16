شاركت شركة العقارات المتحدة، كراع بلاتيني في الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بعنوان «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، وعقدت فعالياته على مدى 3 أيام متتالية من 10 إلى 12 يناير 2023 في قاعة البركة - فندق كراون بلازا.



وتمثلت مشاركة العقارات المتحدة، وهي أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الملتقى، بكلمة افتتاحية ألقاها المدير التنفيذي للتطوير بالشركة، المعماري مشاري المحيلان، إلى جانب مشاركته في جلسة حوارية كرست لمناقشة ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان، أو بمعنى أدق «تحديات المعضلة الإسكانية»، فيما تم تكريمه في ختام الملتقى بوصف الشركة أحد الرعاة الرئيسيين لهذه الفعالية.



وفي كلمته خلال الحفل الافتتاحي للملتقى، أكد المحيلان الأهمية الكبيرة التي توليها شركة العقارات المتحدة لأي جهود جادة تبذل لمقاربة الأزمة السكانية من جوانبها المختلفة، موضحا تعذر الوصول إلى حلول منطقية ومستدامة لهذه الأزمة بمعزل عن تضافر وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بعملية التنمية الشاملة في البلاد، وذلك أسوة بتجارب معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول الشقيقة على مستوى الإقليم، والتي لم تتمكن من حل معضلاتها الإسكانية إلا عبر الاستفادة من تجارب المطورين العقاريين، على وجه التحديد، وقدراتهم على المساهمة بكفاءة في خلق بنية تنموية إسكانية مستدامة.



وأعرب المحيلان عن أمله في أن تسفر مناقشات الأزمة الإسكانية، ولاسيما خلال الملتقى، عن التوصل إلى حلول ملائمة تستجيب للتحديات التي تطرحها مسيرة البناء والتطور، وذلك بدعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رعاهما الله، لتحقيق رؤية الكويت «كويت جديدة 2035».



وأضاف: «العقارات المتحدة لديها سلسلة مشاريع ناجحة منتشرة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهمت من خلالها في ابتكار حلول إسكانية عصرية وغير تقليدية تلائم شرائح مختلفة من العملاء وصلت فيها إلى مستويات قياسية في معدلات الرفاهية والخصوصية والاستدامة، وتسعى لأن تكون لها بصمة في حل أكبر أزمة في الكويت بنقل خلاصة تجاربها الناجحة، بحلول إسكانية فعالة تسرع بناء آلاف الوحدات السكنية في فترات زمنية قياسية وبمعايير جودة عالمية».



وفي إشارة إلى واحدة من أحدث تجارب العقارات المتحدة وأكثرها ريادية على المستويين المحلي والإقليمي، قال المحيلان: «وصلنا مراحل متقدمة في بناء مشروعنا العقاري ضاحية حصة، والذي شهد إقبالا واسعا ونسبة مبيعات ممتازة، وذلك في سابقة غير معهودة في الكويت، وهذا دليل واضح على ثقة المواطنين بالشركة وإقبالهم الكبير على الحلول الإسكانية التي نوفرها».



جدير بالذكر أن المحيلان شارك أيضا في جلسة الملتقى الرابعة يوم 12 يناير الجاري، والتي اشتملت على حلقة نقاشية، تحت عنوان «التحديات الداخلية والخارجية والحلول لمشروعات الإسكان والبناء»، حيث أكد خلال الجلسة أهمية تكاتف الجهود، قائلا: «نؤمن بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطن الكويتي، وشركة العقارات المتحدة على أتم استعداد لمد يد العون للمساهمة بدعم خطط الدولة الإسكانية وتوفير حلول إسكانية مبتكرة».