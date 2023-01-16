

محمد الجلاهمة



لم يستطع مواطن أن يغالب النوم خلال تواجده في منطقة الدسمة فدخل في نوم عميق، فما كان من مواطن إلا أن أبلغ عمليات الداخلية خشية من أن يكون الشخص النائم متوفى، إلا ان الحقيقة كانت على خلاف ما ظنه المواطن المبلغ، إذ تبين ان النائم مجرد شخص غير طبيعي ودخل في نوبة نوم إثر تعاطي حبوب مخدرة.



وفي التفاصيل، أن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية عن وجود شخص داخل مركبته وأنه حاول إيقاظه دون جدوى، وعليه انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ وجرى طرق الزجاج بقوة حتى استيقظ الشخص، ولدى حديث رجال الأمن معه تبين احمرار شديد في عينيه، واتضح انه في حالة غير طبيعية، ليتم إخضاعه للتفتيش والعثور على حقيبة سوداء وجد بداخلها 31 حبة عبارة عن «3 كبسولات أحمر + ابيض»، و3 أشرطة بواقع 30 حبة متناول منها 3 حبات لتبلغ كمية الحبوب التي ضبطت بحوزته وهي من المؤثرات العقلية 31 حبة.