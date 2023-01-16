

بحثت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب مع العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي العجمي سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والكلية والجوانب المتعلقة بالابتكار والتطوير والاختراعات.



وأكدت د. الثلاب أن اللقاء يأتي في إطار تواصل الجمعية مع المؤسسات التعليمية المعنية بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الاختراع، فضلا عن دعم المواهب الواعدة وتمكينها علميا وتقنيا، مشيرة إلى أن كلية الدراسات التكنولوجية وضعت مؤخرا خطة استراتيجية تتضمن تطوير البرامج والبحوث، الأمر الذي يعطي دورا للمخترعين الكويتيين في هذا الجانب.



ولفتت إلى أن دعم المؤسسات التعليمية للجمعية هو دعم للمبتكرين الكويتيين، لاسيما أن تلك المؤسسات لديها الإمكانيات والبيئة المناسبة لاحتضان المبتكرين، وكذلك الاستفادة من خبرات المخترعين، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الدراسات التكنولوجية وجمعية دعم المخترعين سينعكس إيجابا على الشباب الكويتي المبتكر. هذا، وضم وفد الجمعية إلى جانب الثلاب نائب رئيس الجمعية سليمان الخطاف والمدير الفني للجمعية أحمد مظفر ود.خالد الخليفي.