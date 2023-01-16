الأوكرانيون لا يرغبون في ترك بلادهم رغم الدمار ومن خرج منهم بدأ في العودة.. والرياضة جسر للتواصل بين الشعوب



أسامة دياب



أكد سفير اوكرانيا لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا أن العلاقات الأوكرانية - الكويتية تطورت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، حيث تخطت الجانب السياسي لتشمل العديد من مناحي التعاون الثنائي مثل الثقافة والفنون والرياضة.



وقال بالانوتسا خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة بمناسبة زيارة الحكم الدولي الاوكراني السابق صاحب الواقعة الشهيرة بمباراة فرنسا والكويت في كأس العالم 1982 ميروسلاف ستوبار للبلاد، انه على تواصل مستمر مع السلطات الكويتية لاطلاعهم على احدث المستجدات في بلاده على ارض الواقع، مشيرا الى أن بلاده تحظى بدعم عالمي غير محدود من المجتمع الدولي، مشيدا بدعم الكويت الإنساني والمادي عن طريق الأمم المتحدة.



وأضاف أن الدعم الذي تتلقاه بلاده يتوزع بين ثلاثة محاور، المساعدات الإنسانية، المادية والأسلحة حيث تقوم الدول الأوروبية بتدريب الجيش الأوكراني على استخدام الأسلحة قبل إرسالها لهم، وبالرغم من مرارة الدمار الذي حل ببلاده جراء العدوان الروسي، فإن الحياة مستمرة في كل مناحيها، معربا عن تفاؤله بحل الأزمة قريبا، مشيدا بصمود الشعب الاوكراني الذي لا يريد مغادرة بلاده رغم الدمار ومن خرج منهم بدأ بالعودة.



وبالعودة للمناسبة، أوضح أن الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب تقرب بينهم وتزيد مساحة التفاهم، موضحا انه صاحب فكرة إصدار أول كتاب باللغة العربية عن المدرب الاوكراني فاليري لو بانوفسكي «الأب الروحي للكرة الأوكرانية»، كما تكفل بتمويل إصدار الكتاب، مشيرا الى أن الكتاب فريد من نوعه ويحتوي على العديد من المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الكويتيين عن لوبانوفسكي، مشيرا الى أن الإعداد للكتاب استمر عامين بحثا عن أي ذكريات ومعلومات وصور عن المدرب الشهير. وتابع: قمت بزيارة العديد من الديوانيات بحثا عن تلك المعلومات، كما دعوت العديد من اللاعبين الكويتيين الذين عاصروه وفوجئت بأن اللاعبين مازالوا يتذكرون بعض عباراته باللهجة الأوكرانية، كما تواصلت مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم ونادي دينامو كييف لجمع اكبر قدر من المعلومات عن المدرب لوبانوفسكي، لافتا الى أن له تأثيرا كبيرا وبصمة وإنجازات في تاريخ الكرة الكويتية.



بدوره، قال الحكم الدولي الأوكراني السابق ميروسلاف ستوبار، ان الرياضة تهدف الى السلام، وبالتالي فإن بلدنا الذي يتعرض للعدوان الروسي يشبه إلى حد كبير الاحتلال العراقي للكويت، وهذا ما أدى إلى وقوف الشعب الكويتي إلى جانب الشعب الأوكراني لأنهم عاشوا نفس الظروف والمعاناة.



وبين أنه يتابع كرة القدم الكويتية وحزن كثيرا لخروج الكويت من «خليجي 25» بعد تعادلها مع البحرين، مشيدا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لمسهما من الجميع بالكويت.