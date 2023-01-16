

دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان رفض الجهاز المركزي للمناقصات لكثير من مناقصات الوزارة المهمة والكبيرة، سواء بشأن أعمال الصيانة أو إنشاء توسعات ومحطات جديدة، من شأنه أن يلحق الضرر بالشبكة في المرحلة المقبلة.



وقالت المصادر إن الوزارة بصدد رفع كتاب بذلك الى مجلس الوزراء للإفادة بالمناقصات التي تم رفضها وسرد العواقب التي يمكن ان تنتج عن تأخر إنجاز الوزارة لمشاريعها، موضحة أن تأخر إنشاء المحطات والتوسعة المفترضة في محطة الصبية كان سببا في تأخر تزويد الشبكة بـ 4000 ميغاواط تقريبا ما يحمل الوزارة اعباء اضافية لتلبية الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة.



وأشارت المصادر الى ان أي تأخير في عقود الصيانات سواء لمحطات التوليد والنقل أو المحطات الثانوية قد يعرض هذه المحطات لتراجع أدائها أو خروجها عن الخدمة وبالتالي فقدان الشبكة كميات من الطاقة بسبب عدم الصيانة.