قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بتخصيص موقع «حراج» لبيع السيارات المستعملة. وقال المطيري في اقتراحه: نظرا لحاجة المواطنين إلى توفير خيارات متنوعة في سوق السيارات والاحتياج المحلي لعمليات بيع وشراء السيارات. لذا أقترح: تخصيص موقع أرض لإنشاء سوق «حراج» لبيع وشراء السيارات المستعملة مزود بجميع الخدمات اللازمة من مسجد ومواقف ومركز خدمة المواطن وفحص فني للسيارات وغيرها من الخدمات، على أن تتولى الجهات المختصة التنظيم والإشراف على عمليات البيع والشراء في حراج السيارات وتحديد الرسوم العادلة التي تعود إلى خزينة الدولة والمحصلة من عمليات البيع والشراء أو نظير أي خدمات أخرى.