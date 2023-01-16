قدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري سؤالا عن أسباب تأخر الردود على أسئلة الأعضاء. وقال المويزري في سؤاله: لما نصت عليه اللائحة الداخلية لتنظم أعمال المجلس البلدي تحديدا المادة 72، بضرورة اجابة الجهاز التنفيذي عن الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس البلدي في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديمها إلا إذا طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على شهر آخر، وحيث إنه بتاريخ 5 ديسمبر، تقدمنا بسؤال عن أسباب تأخر الرد من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية على الأسئلة المقدمة من قبلنا، إلا أنه لم يصل إلينا الرد على سؤالنا حتى تاريخه وأيضا لم يطلب الجهاز التنفيذي التأجيل لمدة شهر آخر، الأمر الذي يعد مخالفا للائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.



لذلك نرجو تزويدنا بالردود على الأسئلة المقدمة من قبلنا، علما أنها تخطت المدة القانونية، مع بيان أسباب عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة وفقا للائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.