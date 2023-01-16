عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة القسم العلمي في الصف الثاني عشر أمس اختباراتهم بمادة الكيمياء، بينما قدم طلبة «الأدبي» امتحان التاريخ على أن يكون «الإحصاء» اليوم آخر موادهم.



وبعد انتهاء الاختبارات، تتجه الأنظار الى كنترولي القادسية والفيحاء للانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة ومن ثم إعلان النتيجة على موقع الوزارة الإلكتروني.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن النتائج مبشرة ونسب النجاح عالية في مختلف المواد، منوهة الى أن النتائج ستكون جاهزة غدا الثلاثاء، موضحة أهمية إعطاء الكنترول وقتا كافيا لإنجاز مهامه.



وأكد عدد من الطلبة لـ «الأنباء» أن اختبارات الكيمياء والتاريخ سهلة ولم يواجهوا فيها أي صعوبات ولله الحمد.



وقال الطالب صالح الطيار إن الامتحان بسيط ومن داخل المنهج، شاكرا الإدارة المدرسية على تعاونها وتوفير الأجواء المناسبة لنا كطلبة لكي نقدم اختباراتنا بكل أريحية.



وشاركه زميله خالد الزامل في الرأي، حيث اشار إلى أن الامتحان قوي لكنه سهل والحمد لله استطعت الإجابة عن كل الأسئلة.



بدوره، أكد الطالب عمر المرهون أن الامتحان في مستوى الطالب ومن داخل المنهج، معربا عن بالغ شكره للإدارة على تعاونها معنا.



من جانبه، أوضح الطالب ابراهيم القبندي أن اسئلة الامتحان لم تكن صعبة والأمور مرت على ما يرام خاصة في ظل الأجواء الطيبة التي وفرتها الإدارة المدرسية.



من جهتها، ذكرت الطالبة فيّ فالح من القسم الأدبي أن الاختبار تميز بالسهولة، مثمنة جهود وزارة التربية في تنظيم لجان الاختبارات.



وأشارت الطالبة آمار فارس من القسم العلمي إلى أن أسئلة اختبار مادة الكيمياء تميزت بالوضوح، متمنية التوفيق للجميع.



من ناحيتها، قالت المتحدث باسم لجنة اختبارات ثانوية النوار بنت مالك التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية الباحثة الاجتماعية في ثانوية ريطة بنت الحارث ليلى العنزي، إن عدد طالبات القسم العلمي في لجان ثانوية النوار بنت مالك 174 طالبة توزعن على تسع لجان، وعدد طالبات القسم الأدبي 126 توزعن على ست لجان.



وأضافت العنزي أن الاختبارات سارت بتنظيم ويسر ووفق اللوائح والقوانين المطبقة من قبل وزارة التربية، وتم توفير سبل الراحة لضمان أداء اختبارات مريحة بكل يسر وسهولة.



من جانبه، ذكر مدير ثانوية هارون الرشيد ورئيس لجنة 53 في ثانوية سالم المبارك التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية د.محمد المنفي أنه تقدم للاختبار 548 طالبا مقسمين على ثلاث لجان رئيسية و24 لجنة فرعية، وطلبة القسم العلمي في مدرسة المعرفة النموذجية.



وبين أن الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية قامت بجهود مكثفة لتوفير جميع سبل الراحة لأبنائنا الطلبة لأداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى، وتم تعميم لائحة الغش في جميع اللجان.