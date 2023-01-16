المعتوق: جهود كبيرة توفرها الكويت ووزارة الأوقاف لحفظ كتاب الله ورعاية حفظته واختيار المسجد الكبير لأداء الاختبارات يشعر الطلاب بأجواء إيمانية كاملة ويدفعهم لمزيد من التنافس

أسامة أبوالسعود



أعلن مراقب شؤون القرآن الكريم عبداللطيف الكندري أن عدد حفاظ كتاب الله بالمراكز التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي بلغ 3200 حافظ، بينما بلغ عدد الحافظات 2500 حافظة يمثلن 16 مركز دار قرآن كريم.



وقال الكندري في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش اختبارات الدورة الشتوية 2022/87 التي تقام في مسجد الدولة الكبير حاليا انه تم تخصيص عدد كاف من اللجان لاستقبال الحافظين والحافظات لهذه الدورة، حيث بلغ عدد اللجان 20 لجنة تحكيم في هذه الاختبارات.



وأشار الكندري الى انه تمت تهيئة 40 محكمة و3 مشرفات لاختبار الحافظات، وذلك في سعي الإدارة لتخريج مجموعة من الحافظات المتمكنات لأحكام التجويد وتعاليم القرآن الكريم والتي تقام بشكل دوري في نهاية كل دورة، وتخدم هذه الاختبارات كلا من القارئ الصغير - وحلقات القرآن.



‏‎وتوجه الكندري بالشكر لمدير إدارة المسجد الكبير علي شداد على الدعم الكبير الذي يقدمه المسجد عبر استقبال طلاب الحلقات وأولياء أمورهم وعقد الاختبارات في أجواء إيمانية متميزة، كما شكر إدارة اللجان القائمة على تنظيم الاختبارات لتعاونهم الدائم والمستمر لتوفير وتهيئة التجهيزات المطلوبة لخدمة حفظة وحافظات كتاب الله، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.



ومن جهته، أعلن رئيس لجان الاختبارات في مسجد الدولة الكبير فهد المعتوق ان وزارة الأوقاف وفرت جميع التجهيزات لاختبارات الطلاب في مسجد الدولة الكبير، مشيرا إلى ان إقبال الطلاب في الدورة الربيعية يكون أكبر بكثير من الطلاب في الدورة الصيفية نظرا لأن الجميع متواجد في الكويت حاليا في ظل الأجواء الجميلة التي تتمتع بها البلاد بخلاف فترة الصيف التي يسافر فيها العديد من الطلاب مع ذويهم في الإجازة الصيفية.



وأشار المعتوق إلى ان الإقبال على حفظ كتاب الله والاختبارات كبير جدا بفضل الله ولم يمنعهم المطر من الحضور للاختبارات في المسجد الكبير، لافتا إلى أن الوزارة تداركت المشاكل السابقة ووفرت المزيد من أعضاء لجان التنظيم والاختبارات لاستيعاب كل هؤلاء الطلاب خلال فترة الاختبارات.



وأوضح ان إدارة شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بمحافظتي العاصمة وحولي افتتحت العديد من مراكز تحفيظ القرآن الجديدة وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على الحلقات.



وأشاد المعتوق بالدور الكبير الذي يقوم به مراقب شؤون القرآن الكريم عبداللطيف الكندري بتوفير الأجواء الإيمانية لاستشعار الطلاب بأهمية تلك الاختبارات والتنافس المتميز بينهم، ولذلك كان اختبار مسجد الدولة الكبير أفضل من الإدارات وأي أماكن أخرى لاختبار الطلاب وجميعها اختبارات إلكترونية دوي اي تدخل بشري.



وعن أعداد الطلاب قال المعتوق وصلنا لـ 3200 طالب تم اختبارهم في حلقات تحفيظ القران حتى الآن، داعيا جميع أولياء أمور الطلاب إلى الاستفادة من الجهود الكبيرة التي توفرها وزارة الأوقاف والكويت ورعايتها لكتاب الله والمبادرة بتسجيل أبنائهم في الحلقات وتنشئتهم التنشئة الصالحة على حفظ كتاب الله عز وجل.