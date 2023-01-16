وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن أسماء الشركات المدرجة في البورصة، ونص السؤال على ما يلي: فيما يخص الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسماء الشركات المدرجة بالبورصة التي تم الاستثمار فيها من الخطوط الجوية الكويتية؟



2- كم حجم تلك الاستثمارات المذكورة في البند الأول، ونسب توزيعها بين الشركات المدرجة في البورصة؟



3- ما طريقة اختيار الشركات المستثمرة، وإجراءات شركة الخطوط الجوية الكويتية متى ما تكبدت الشركات خسائر؟



4- هل تتم دراسة الجدوى خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية لتحقيق عوائد إيجابية لأي شركة ترغب الخطوط الكويتية الاستثمار فيها؟



5- ما الأسس والمعايير التي تستندون إليها في إصداركم قرار الاستثمار في أي شركة؟