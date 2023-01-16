«البترول» لديها مشاريع نفطية تحت الإنشاء بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار دينار

7.4 مليارات دينار آبار نفطية.. و4.9 مليارات خزانات وخطوط أنابيب وأرصفة بحرية

القطاع يمتلك أراضي ومباني وطرقاً بقيمة 2.4 مليار دينار.. وسيارات وسفناً بـ 184.2 مليوناً



أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن حجم أصول القطاع النفطي شهد قفزة كبيرة بنهاية السنة المالية 2021 /2022 ليبلغ مستوى 47.11 مليار دينار، وهو الأعلى تاريخيا، بفضل الانتهاء من مجموعة ضخمة من المشاريع الكبرى في مقدمتها مصفاة الزور ومنشأة استيراد الغاز المسال ومشروع الوقود البيئي.



وتفصيلياً، أظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت استحوذت على النصيب الأكبر من الممتلكات بنحو 47% وبقيمة 22.1 مليار دينار، تلتها شركة البترول الوطنية الكويتية بـ 9.6 مليارات دينار.



أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) فلديها أصول تبلغ تكلفتها 5.5 مليارات دينار، أما الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفيك) فلديها أصول تبلغ قيمتها 4.4 مليارات دولار.



ولدى الشركة الكويتية لنفط الخليج أصول مجمعة بقيمة 2.4 مليارات دينار، وشركة ناقلات النفط أصول بقيمة مليار دينار، كما أن شركة كي بي سي هولدنجز (أوروبا) لديها أصول بقيمة 1.4 مليار دينار.



وقالت البيانات إن شركة صناعة الكيماويات البترولية لديها أصول بلغت كلفتها 287.4 مليون دينار، كما ان مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الإداري) تبلغ كلفته المالية نحو 57 مليون دينار.



وأوضحت البيانات ان الاستهلاك المتراكم لعام 2022 بلغ 14.9 مليار دينار، تركز لدى شركة نفط الكويت بقيمة 6 مليارات دينار وشركة البترول الوطنية بـ 3.3 مليارات دينار، وشركة (كوفبيك) بقيمة 2.3 مليار دينار.



أما صافي القيمة الدفترية لأصول القطاع النفطي فقد بلغت 32.2 مليار دينار تركزت ايضا في شركة نفط الكويت بقيمة 16 مليار دينار، والبترول الوطنية بقيمة 6.2 مليارات دينار وشركة (كيبيك) بقيمة 5.5 مليارات دينار، علما أن صافي القيمة الدفترية للقطاع النفطي خلال عام 2021 بلغت 31.5 مليار دينار.



وتطرقت البيانات إلى رصد اصول القطاع النفطي حسب النوع، حيث اظهرت ان ممتلكات النفط والغاز في البلاد بلغت 4.4 مليارات دينار، فيما بلغت قيمة الخزانات وخطوط الانابيب والارصفة البحرية نحو 5 مليارات دينار، ومصنع وآلات بقيمة 11.5 مليار دينار، وآبار ومسح زلزالي بقيمة 7.4 مليارات دينار، وموجودات تحت الانشاء بقيمة 14.9 مليارات دينار.



وكشفت البيانات عن ان الأراضي والمباني والطرق لدى القطاع النفطي تبلغ قيمتها أو كلفتها الاجمالية 2.47 مليار دينار، اما آلات الخدمة ومعدات الحفر فقد بلغت كلفتها 78.2 مليون دينار، ومراكب بحرية بقيمة 856 مليون دينار وأثاث وأدوات ومعدات 180.1 مليون دينار وسيارات وسفن وقطع بحرية 184.2 مليون دينار.