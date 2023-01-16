بدر الخرافي: نتطلع إلى اكتساب جيل جديد من قادة الأعمال.. وإطلاق إمكاناتهم في التكنولوجيات الرقمية



أطلقت مجموعة زين النسخة الجديدة لمشروعها التدريبي للشباب الخريجين «جيل Z»، باختيار 6 مواهب وطنية شابة في برنامج الخريجين للعام 2023، الذي تستهدف منه الاستثمار في المواهب الوطنية، والمساهمة في تأهيل جيل جديد من قادة الأعمال.



واعتمدت «زين» في اختيارها للخريجين المشاركين في نسخة هذا العام على مجموعة من المعايير التي تراعي تحقيق البيئة الأمثل لإطلاق ابتكارات رواد الأعمال، إذ جرى تقييم الخريجين المشاركين في البرنامج من جانب لجنة تحكيم تتكون من عناصر تمتلك خبرات واسعة في العديد من المجالات، إذ اعتمد اختيار اللجنة على صفات الإبداع والشغف وروح المبادرة.



وتستهدف المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا من هذا البرنامج التطويري تنمية وتطوير قدرات الشباب، والتغيير المستمر في ثقافة العمل، خصوصا بعد ما حققت الدورات السابقة لهذه المبادرة نجاحا كبيرا بتقديم كوادر وطنية شابة إلى بيئة الأعمال، حيث التحق عدد كبير من الخريجين من هذا المشروع بالعمل في «زين» منذ النسخة الأولى التي انطلقت في العام 2016.



وتركز «زين» على تطوير القدرات المعرفية للخريجين، والمساعدة في تنمية أفكارهم بأساليب مبتكرة، حيث ستكون نسخة برنامج «جيل» Z لهذا العام نسخة مطورة لبرنامج «ZTwentyTwo» الذي جرى تنفيذه في العام 2022، وغيره من برامج الخريجين المشابهة التي نفذتها مجموعة زين على مدار السنوات السبع الأخيرة.

الجدير بالذكر أن برنامج «جيل» Z يسعى إلى رعاية رواد الأعمال والمبتكرين في بيئة العمل الداخلية، كما تستهدف «زين» تطوير عقلية الإبداع والابتكار، بهدف دعم استراتيجية نمو أعمالها في أسواق الشرق الأوسط، التي اكتسبت مؤخرا زخما هائلا، إذ دفعت «زين» محفظة أعمالها إلى مجالات النمو في خدمات التكنولوجيا المالية «فينتك»، المنصات التكنولوجية، التوسع في خدمات البيانات العالية الجودة لقطاع الأعمال، مجالات الرياضات الإلكترونية، منصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، الحوسبة السحابية، الخدمات المدارة، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، والتشارك في البنية التحتية.



وتشمل الموضوعات الرئيسية الجديدة في نسخة هذا العام من برنامج «جيل»Z: التمكين، المناصرة، والتشجيع على المشاركة، وذلك انسجاما مع استراتيجية التنوع والإنصاف والاشتمال التي قامت زين بتطويرها مؤخرا، واجتذبت الدورة الحالية من برنامج «جيل» Z اهتمام 300 من جيل الشباب الخريجين، إذ تم توجيه الدعوة إلى 85 لمقابلات الجولة الأولى، وعبر منها 20 مشاركا للجولة الثانية، وفي المرحلة اللاحقة عبر 12 مشاركا من الشباب إلى قائمة التصفية قبل الأخيرة، وبعد تقييم ومراجعات على مدار أسبوع وقع الاختيار على 6 مرشحين ليشاركوا في البرنامج الذي سيقام على مدار العام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: تأهيل الشباب لمواجهة تأثيرات التكنولوجيات الرقمية خطوة مهمة في تمكين هذا الجيل، والدفع به نحو مجالات جديدة من الابتكار والإبداع، فهذه المبادرة استجابة مباشرة لحقيقة أننا في حاجة ماسة لتطوير المهارات، وخلق المزيد من الفرص للخريجين في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال.



وأوضح قائلا: تأتي النسخة الأخيرة من برنامج (جيل Z) لتبرز جهودنا المستمرة في تنمية مهارات وأفكار الشباب، وقد أثبتت الدورات السابقة من البرنامج أن لدينا الكثير من العقول الشابة التي تفيض بالمواهب والأفكار، لذا نتطلع إلى اكتساب قادة جدد من الشباب في هذه النسخة، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق إمكاناتهم في مجالات التكنولوجيات الرقمية.



وأضاف الخرافي: نهتم في مجموعة زين بروح الإبداع والابتكار، ونوفر المناخ الملائم للأفكار، لذا نبحث باستمرار عن المواهب الشابة، لضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة التغيير، ورصد المزيد من فرص النمو التي تخدم استراتيجية أعمالنا.



وتابع قائلا: نحن سعداء بالمشاركين معنا من الشباب الخريجين في هذه النسخة من البرنامج، حيث سيجدون كل الدعم والمؤازرة، حيث سنعمل على تعزيز مهاراتهم في بيئة الأعمال، وتحفيز مخيلتهم الابتكارية والإبداعية، فهدفنا أن ينتهزوا هذه الفرصة للمساهمة في دفع أعمال زين نحو آفاق جديدة.



من المقرر أن توظف مجموعة زين جميع المشاركين الستة في برنامج «جيل» بمجرد استكمال البرنامج في نهاية 2023، والمشاركون في نسخة هذا العام: عبدالله الزيد، لينا شماس، منيرة الجيران، نور المسلم، عبدالله العوضي، وإسماعيل دشتي، علما أن من بين الخريجين الخمسة الذين شاركوا في برنامج (Z22) تم تعيين أربعة موظفين بدوام كامل لدى مجموعة زين.