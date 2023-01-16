

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الأخير لعام 2022، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج يوسف علي محمد الكندري بالجائزة الكبرى والبالغة 250 ألف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 دينار بإجمالي 10 آلاف دينار، وهم: وليد خالد فهد العبيدان، سعود عبدالله سعود العازمي، خالد حمدان مسلوب الرشيدي، فاطمة مساعد ناصر العازمي، ضيدان راشد مرزوق العتيبي، مبارك سعد محمد العازمي، هدى عنيزي سليمان العنيزي، محمد سمير عبدالعزيز الشهاب، عبدالله ناصر سعيد الدوسري، علي عدنان قاسم.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار، وهي: جوان غسان سليمان السلطان، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهو: عيد محمد مبارك الدوسري، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: مناور حبيب عباس المناور، جود عبدالعزيز عبدالله البدر، حلا هاشم حسام الدين هاشم، مشعل هاني عبدالله العنزي، جميلة سامي خالد العازمي.