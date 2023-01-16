

يختتم في السادسة والنصف من مساء اليوم دوري العلامات التجارية لكرة القدم في نسخته الثانية، بإقامة المباراة النهائية على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي، وقد أقيمت مساء أمس مواجهات الدور ربع النهائي، ونصف النهائي.



وشارك في البطولة التي تنظمها شركة «هايب ترند» 32 فريقا، تمثل كبريات الشركات المحلية، والعلامات التجارية العالمية في الكويت، وتم توزيعها إلى 8 مجموعات في الدور التمهيدي، الذي اختتم مساء الجمعة.

وشهد دور الـ 16، الذي أقيم مساء أمس الأول منافسات مثيرة، وندية كبيرة، وتمكن فريق جريدة «الأنباء» من شق طريقه بنجاح، سعيا للمحافظة على لقب «براندز ليغ2» للموسم الثاني تواليا، بعدما تجاوز كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بـ 4 أهداف لهدف، ليضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع فريق شركة زين للاتصالات الذي تخطى بدوره «هازار» بنتيجة 1-0.

كما تغلب معهد الكويت للأبحاث العلمية على الزياني 2-0، وبالنتيجة ذاتها تجاوز أطياب المرشود نظيره جامعة الكويت، ليتواجه الفائزان في دور الـ 8، وفي مواجهة متكافئة حتى دقائقها الأخيرة، تفوق فريق جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (2) على الجامعة الدولية (1) 3-2، ليلتقي في الدور ربع النهائي نظيره «تصميم» الذي دك شباك «اليسرة» بـ 8 أهداف دون رد، وتجاوز «ديليفرو» فريق جريدة الراي بهدفين دون رد، وحجز «تواق» آخر مقاعد دور الـ 8 بفوزه على الجامعة العربية المفتوحة (1) بنتيجة 2-1، ليلتقي «ديليفرو» و«تواق» في الدور ربع النهائي، الذي أقيم مساء أمس على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM).



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة المنظمة لدوري العلامات التجارية سعود العميري بالتزام جميع الفرق المشاركة بالقوانين واللوائح المنظمة للبطولة، وحرصهم على مشاركة إيجابية فاعلة في «براندز ليغ 2»، وقال: «منذ البدء حتى موعد المباراة النهائية لم نشهد أي احتجاج أو شكوى من قبل جميع الفرق الـ 32 المشاركة في البطولة، وهذا يدلل على المسؤولية العالية التي تحلى بها جميع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المشاركة، مما ساهم وبشكل كبير في نجاح الموسم الثاني لدوري العلامات التجارية لكرة القدم».



وأشاد سعود العميري بدعم جميع المؤسسات والشركات الحكومية والأهلية لدوري العلامات التجارية، مما ساهم بإظهار المنافسات الكروية الشبابية بأفضل صورة ممكنة، معربا عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من دعم وساند «براندز ليغ 2».

وقد حرصت شركة «هايب ترند» على أكبر مشاركة شبابية ممكنة في البطولة، وبالتعاون الاستراتيجي مع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) تمكنا من إقامة منافسات كروية وسط أجواء عامرة بالمودة والروح الرياضية العالية، ونأمل مواصلة النجاح في المواسم المقبلة.