اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده لاتزال في الوقت الحالي «بحاجة إلى القوات الأجنبية» الموجودة فيها ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».



وقال السوداني «نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية»، مضيفا: «القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت».



وأوضح بالقول «لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية»، موضحا أن «التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم المتطرف) من سورية».



وتابع السوداني «لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة».



وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية، كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني مئات العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).