بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، في قصر الوطن بأبوظبي، فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



جاء ذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات، وهي الأولى له منذ توليه مهامه الرئاسية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان، إن الشيخ محمد بن زايد أعرب عن تطلعه لأن تشكل زيارة الرئيس يون سيوك يول إضافة قوية إلى العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود.



وبحث الجانبان مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية.



وشهد الجانبان تبادل وإعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.



وشملت هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات عدة، من بينها: الطاقة الهيدروجينية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحياد الكربوني، والموارد المائية، والنقل، واستكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، والطيران، إضافة إلى التعاون الإستراتيجي لصناعة الدفاع وتخزين النفط الخام.