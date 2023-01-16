بدء العد التنازلي لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الحكومي

التصريحات الإعلامية على طاولة "الخدمة المدنية"

"الدستورية" تنظر طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة الأربعاء المقبل

مريم بندق

حسب المعلومات التي توافرت حتى مساء أمس يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في موعدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. ويترقب النواب والمواطنون والمتقاعدون والموظفون وربات البيوت والأرامل والمطلقات والمرشحون لتولي الوظائف القيادية قرارات المجلس اليوم أو توقيت القرارات التي ينتظر أن يشكل بعضها «بدائل» أفضل للتقارير ذات الكلفة المالية العالية التي طلبت الحكومة إعادتها إلى اللجان المتخصصة في ظل التوافق على بعض الملفات ومنها المتقاعدون والعفو وسلم الرواتب الجديد والمساعدات الاجتماعية.

هذا، وربما يفضل المجلس عدم إعلانها اليوم تريثا لإبلاغ اللجان البرلمانية بها، خصوصا انه مازال أمام مجلس الوزراء متسع من الوقت لعقد جلسة أخرى في 23 الجاري قبل الجلسة البرلمانية المقررة اليوم التالي، أو حسم خيار استقالة الحكومة التي تجهز 3 مشاريع قوانين في حال استمرار الموقف النيابي المتشدد حيال قضية القروض. وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة - التزاما ببرنامج عملها - ستعد 3 مشاريع قوانين لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات البرلمانية وستتم هذه الخطوة بصفة استعجال خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تقديم الحكومة برنامج عملها لمجلس الأمة.

وأضافت أن المشروع الثاني يهدف لتعديل قانون المناقصات العامة، والثالث لتطوير ادارة الفتوى والتشريع.

بدء العد التنازلي لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف الحكومي

بدأ العد التنازلي لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف ، حيث يستعد ديوان الخدمة المدنية لإبلاغ المسجلين في المرحلة ال 81 والمنتظرين من المراحل الأخرى ، بالجهة الحكومية المرشحين عليها ، وسيتم ذلك بعد إبلاغهم بترتيبهم على قائمة انتظار الوظيفة الحكومية ، تمهيدا لتحديد الجهة المرشحين عليها خلال الشهر الجاري .

ضمن 11 برنامجاً تدريبياً يعقدها "الديوان " في فبراير المقبل منها حقوق الموظف و ضغوط العمل وتهيئة المعينين الجدد للفئات الوظيفية الوسطى والإشرافية والتخصصية والعليا والتنفيذية

التصريحات الإعلامية على طاولة "الخدمة المدنية"

يعقد ديوان الخدمة المدنية 11 برنامجا تدريبيا خلال شهر فبراير المقبل للفئات الوظيفية الوسطى والإشرافية والتخصصية والعليا والتنفيذية.



وتتضمن خطة البرامج التدريبية: تهيئة المعينين الجدد، مستجدات نظام الخدمة المدنية، حقوق الموظف العام، تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي ، الولاء والانتماء المؤسسي والعمل بروح الفريق، الرؤية الإبداعية في التفويض واتخاذ القرارات، هذا إلى جانب التخطيط الإستراتيجي للتنمية المستدامة، مهارات إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماع الإدارية ، التقنيات المتقدمة للتحقيقات والمنازعات، إدارة الأولويات وفن السيطرة على ضغوط العمل، وفن التحدث أمام وسائل الإعلام المحلية ، والحوكمة في منهجية الجودة الشاملة.

وبين الديوان عبر حسابه على " تويتر " التواريخ والمدد الزمنية لكل برنامج حسب كل فئة وظيفية.



وخاطب الديوان الراغبين في المشاركة بالبرامج المنشورة سرعة إرسال نماذج الترشح للديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الإشارة إلى أن الاطلاع على تفاصيل الخطة من خلال مسح الباركود المرفق مع الخبر المنشور على موقع ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه على "تويتر".





"الدستورية" تنظر طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة الأربعاء المقبل

تنظر المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة الأربعاء المقبل الموافق 18 الجاري.

يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة في جلسة عقدتها 25 ديسمبر الماضي تأجيل النظر في الطعون و انتداب المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق الانتخاب واستخراج محضر اللجنة الرئيسية ومحاضر اللجان الفرعية.