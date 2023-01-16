

أشاد عضو مجلس إدارة نادي خيطان عمر العصيمي بمجلس إدارة اتحاد الإسكواش والفترة التي قضاها فيه أمينا للصندوق، متوجها بالشكر إلى أسرة الاتحاد على حسن التعامل خلال دورتين قضاهما في الاتحاد، مؤكدا أن خدمة الرياضة الكويتية هي هاجسه الأول سواء كان في الاتحاد أو النادي، مشيرا إلى أنه سيعمل باجتهاد من أجل الارتقاء بالمهام التي سيكلف بها في النادي.



وكان مجلس إدارة اتحاد الإسكواش قد وافق في اجتماعه الذي عقد مؤخرا على الاستقالة التي تقدم بها العصيمي الشهر الماضي، حيث قد تقدم بأوراق ترشحه لعضوية نادي خيطان في الدورة الانتخابية 2023 - 2027، وقد تمت تزكية مجلس الإدارة في النادي.



وتمنى العصيمي أن يصل إلى الاتحادات بدوراتها المقبلة الشباب الواعد القادر على تطوير منظومة الاتحادات والمسابقات، مما ينتج عنه منتخبات قوية قادرة على المضي قدما نحو المنافسات الخارجية.‫