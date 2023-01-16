قام ديوان فواز المزروعي في منطقة الفيحاء بتكريم دولة قطر لنجاحها الكبير في تنظيم كأس العالم 2022 ممثلة بالسفير القطري فــي البـلاد علي آل محمود وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا والسفير الإماراتي د.مطر النيادي ورئيس مركز عبدالله العثمان التراثي أنور الرفاعي والإعلامي الزميل ثامر الدخيل.

وقدم فواز المزروعي بالنيابة عن رواد الديوان أسمى آيات الشكر لدولة قطر على ما قامت به من جهود كبيرة لإخراج مونديال 2022 بأفضل شكل ولتكون أجمل نسخ كأس العالم عبر تاريخها. وبالمناسبة تم تقديم مجسم «بوم» تذكاري وبشت هدية لسعادة السفير القطري.