شهد عزاء والد الفنانة ريم البارودي ذوبان الخلافات بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد خلافات كبيرة وصلت إلى ساحات القضاء، لتكون المرة الأولى التي تتواجد بها ريهام وريم وجها لوجه في مكان واحد، بعد سنوات من الخلافات.



وكان الخلاف بين البارودي وسعيد قد وقع بعد أن وصفت الأخيرة الأولى بـ «الإنسانة الميتة»، الأمر الذي جعل ريم ترد على ما قالته ريهام، من خلال نشر مقطع فيديو على «إنستغرام»، قالت فيه: «كل اخواتي وكل اللي بيحبوني بتمنى أنكم متردوش على المرضى النفسيين، اللي بيحاربوا ريم البارودي، لأن إذا خاصم فجر، والنبي ما تزعلوا وخلينا نرد دايما بشغلنا».



وهو الأمر الذي أدى إلى انتهاء الصداقة التي كانت تجمع بينهما بعد غيرة ريهام من توطد علاقة الصداقة بين ريم وزينة، فمن المعروف، حسب مجلة «لها»، أن ريهام سعيد دائما ما كانت تهاجم زينة، ما جعلها لا تتقبل علاقة الصداقة بين زينة وريم.