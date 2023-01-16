هادي العنزي



تغلب فريق كرة قدم الصالات للسيدات بنادي الفتاة على فتيات العيون 8-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، لينهي «الفتاة» القسم الثاني للدوري في صدارة الترتيب بـ 22 نقطة، فيما بقي «فتيات العيون» في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.



وفي مواجهة أخرى، تغلب نادي التضامن على الكويت 1-0، وسجلت الهدف الوحيد في المباراة شروق باشا، ليرفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي الكويت على رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الثالث.



وسيقام الدور قبل النهائي لدوري URC في 28 الجاري، حيث سيلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية 4 فبراير المقبل، وتسبقها مواجهة تحديد المركز الثالث.



وجاءت مباراة «الفتاة» متصدر الترتيب وفتيات العيون الأخير متكافئة في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن تغير الوضع تماما في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة كاملة لـ «الفتاة» حامل اللقب، ليضيف 7 أهداف متتالية.