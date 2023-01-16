حقق الرامي فهد الشريعان كأس المركز الأول في ختام بطولة «الكويت الدولية» للرماية بأسلحة «السبورتينغ»، والتي نظمها أول من أمس نادي بيان للرماية، على ميادين نادي الصيد والفروسية في صبحان والتي امتدت ليومين. وجاء في المركز الثاني خالد العجمي فيما حل ثالثا جاسم الريحان ورابعا خالد بريوج وخامسا فهد الكفيف فيما حل سادسا أحمد مصبح.



وفي ختام المنافسات، قام أمين السر بنادي بيان فهد الصهيبي، بتتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى، وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة وهي ثالث بطولات النادي للموسم الحالي بمشاركة 60 راميا.



وشكر الصهيبي نادي الصيد والفروسية على التسهيلات التي قدمها لنادي بيان باستضافة بطولاته المحلية، كما شكر اللجان العاملة، مؤكدا أن مشاركة عدد كبير من الشباب الواعد بهذه النسخة يعد أمرا مهما في سبيل اكتسابهم الخبرة وتطوير مستوياتهم.



وأوضح أن مجلس إدارة نادي بيان للرماية برئاسة الشيخ صباح علي الجابر، حريص على تنظيم البطولات الناجحة، وخلق أرضية مناسبة للرماة من أجل تطوير مستوياتهم والنهوض باللعبة.