شريف حمدي



حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة امس على مستوى القيمة السوقية على وقع الزخم الكبير الذي شهدته اسهم السوق الأول، وفي مقدمتها اسهم بيتك واجيليتي والوطني وزين اضافة إلى المشاريع.



إذ ارتفعت القيمة بنسبة 1.5% بمكاسب 697 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة 46.17 مليار دنيار ارتفاعا من 45.47 مليار دينار أول من امس.



وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 65% بزيادة 29.5 مليون دينار عن سيولة الأحد، حيث استقبلت البورصة امس 74.9 مليون دينار مقارنة بـ 45.4 مليون دينار، وجاء سهم بيتك بالصدارة بسيولة 29.4 مليون دينار تشكل 39% من الإجمالي وارتفع السهم بنسبة 2.1%، تلاه اجيليتي بـ 16.7 مليون دينار تمثل 22.3% من الإجمالي، وارتفع السهم بنسبة 3.3%.



ويبدو ان اسهم السوق الأول ستحظى بزخم شرائي خلال الفترة المقبلة بعد فترة من الهدوء والاعتماد على الأسهم المتوسطة والصغيرة، خاصة مع تراجع اسعارها لمستويات مشجعة خلال موجة التصحيح الأخيرة، فضلا عن عودة الثقة للسوق بشكل عام تزامنا مع عودة اسعار النفط الكويتي للارتفاع بنسبة 5% تقريبا ليصل إلى 83 دولارا للبرميل.



وارتفعت بنهاية جلسة تعاملات امس اسهم 67 شركة مقابل تراجع اسهم 35 شركة، واستقرت قيمة 16 سهما، ولم يجر التداول على اسهم 37 شركة، كما ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بـ 3.2%.



واضاف مؤشر السوق الأول 124 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 7999 نقطة بنسبة ارتفاع 1.57%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بارتفاع 12.7 نقطة ليصل إلى 5590 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% بمكاسب 92.5 نقطة ليصل إلى 7206 نقطة.