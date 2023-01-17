أصبح شخص إسباني (20 عاما) أول مسافر تلغي استراليا تأشيرة سفره لحمله لحوما وأجبانا في حقيبته دون أن يفصح عنها، وذلك وفقا لقوانين الأمن البيولوجي الشديد الصرامة.



وقالت وزارة الزراعة والمياه والبيئة أمس، إنه تم إلغاء تأشيرة سفر المسافر، وتغريمه 3300 دولار أسترالي (2300 دولار أميركي) عقب عثور ضابط في بيرث على أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيئ وجبن في حقيبته.



وقال وزير الزراعية موري وات «أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله، زيارته لأستراليا انتهت قبل أن تبدأ، وتم فرض غرامة كبيرة عليه».



وأضاف «هذا انتهاك صارخ لقوانين الأمن البيولوجي الاسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية في أستراليا للخطر»، مؤكدا أن القوانين الصارمة تعد محاولة لإبعاد أمراض مثل الحمى القلاعية عن البلاد.



وكانت حكومة رئيس الوزراء انتوني البيانيز قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن عقوبات أكثر صرامة بحق المسافرين الذين يخفقون في الإفصاح عن الأغراض ذات الخطورة البيولوجية، وذلك من أجل وقف دخول الأمراض والآفات لأستراليا. وقد دخلت القيود حيز التنفيذ في يناير الجاري.